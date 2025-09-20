Узбекистан установил дипломатические отношения с Кенией

Соответствующее Коммюнике подписали в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и премьер-министр, министр иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалия Мудавади.
Рады встретиться с Е. П. Мусалией Мудавади, Премьер-министром и министром иностранных дел и по делам диаспоры Кении. Вместе мы подписали Коммюнике об установлении дипломатических отношений между нашими двумя странами.
Глава МИД Узбекистана отметил, что Кения демонстрирует «впечатляющий прогресс как одна из самых динамично развивающихся экономик Африки и центр технологий и инноваций».
Мы обсудили широкий спектр возможностей для плодотворного сотрудничества, которое принесет ощутимую пользу народам обеих стран.
Кения стала 163-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.
Кения — государство в Восточной Африке. Граничит с Угандой, Южным Суданом, Эфиопией, Сомали, Танзанией; на востоке омывается Индийским океаном. Кения богата полезными ископаемыми. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.