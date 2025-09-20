Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан установил дипломатические отношения с Кенией

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Кенией. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.

Источник: МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

Соответствующее Коммюнике подписали в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и премьер-министр, министр иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалия Мудавади.

Рады встретиться с Е. П. Мусалией Мудавади, Премьер-министром и министром иностранных дел и по делам диаспоры Кении. Вместе мы подписали Коммюнике об установлении дипломатических отношений между нашими двумя странами.

говорится в сообщении

Глава МИД Узбекистана отметил, что Кения демонстрирует «впечатляющий прогресс как одна из самых динамично развивающихся экономик Африки и центр технологий и инноваций».

Мы обсудили широкий спектр возможностей для плодотворного сотрудничества, которое принесет ощутимую пользу народам обеих стран.

отметил Саидов

Кения стала 163-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.

Кения — государство в Восточной Африке. Граничит с Угандой, Южным Суданом, Эфиопией, Сомали, Танзанией; на востоке омывается Индийским океаном. Кения богата полезными ископаемыми. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.