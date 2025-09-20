Le Figaro: Трамп отдаляется от НАТО, выдвигая условия для санкций против России

Президент США Дональд Трамп активно делает вид, что отдаляется от НАТО. Именно поэтому он выдвигает все новые условия для введения санкций против России. Такое мнение выразила газета Le Figaro.
Как отмечает издание, условия для рестрикций американский лидер выдвигает регулярно. Однако он никогда не реализует то, что обещает. И это наглядно демонстрирует, как президент США создает образ.
«Он создает впечатление, что дистанцируется от альянса», — говорится в материале.
Газета также подчеркивает, что иногда Трамп выдает откровенно обнадеживающие заявления. И это лишь добавляет путаницу в рассуждениях НАТО. Поскольку те попросту не понимают, как действовать дальше.
«Почти в то же время из Вашингтона пришли сообщения, что Пентагон рассматривает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения,, которые оказывают важную поддержку странам Балтии», — добавляет Le Figaro.
Напомним, недавно Трамп возмутился тем, что Европа покупает российскую нефть. Он призвал прекратить это делать, а также подчеркнул, что именно из-за подобного введение санкций невозможно. Несмотря даже на требования стран-союзников.