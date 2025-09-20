Марочко сообщил о возможности ВС РФ зайти еще в один город в ДНР

Российские военные в ходе боев обеспечили себе заход в город Северск, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.
В этот город ВС РФ могут зайти с запада, однако сейчас начинать городские бои в Северске нецелесообразно, указал эксперт.
«Если мы говорим о городских боях в Северске, то, по моему мнению, сейчас они нецелесообразны, поскольку есть масса угроз для нашей группировки, которая ведет освободительные действия», — считает Марочко.
Он отметил, что пока в этом районе нужно заниматься флангами, особенно с севера и с юга.
Марочко подчеркнул, что сейчас российские силы сосредоточились на выдавливании ВСУ с их позиций у Северска, уничтожении военной техники, личного состава и мест сосредоточения противника. Только после нанесения ощутимого ущерба обороноспособности ВСУ российская армия «в целом может заходить в Северск», подытожил аналитик.
Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красного Лимана в ДНР.
