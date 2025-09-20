Марочко сообщил о возможности ВС РФ зайти еще в один город в ДНР

Марочко подчеркнул, что сейчас российские силы сосредоточились на выдавливании ВСУ с их позиций у Северска, уничтожении военной техники, личного состава и мест сосредоточения противника. Только после нанесения ощутимого ущерба обороноспособности ВСУ российская армия «в целом может заходить в Северск», подытожил аналитик.