Марочко сообщил о возможности ВС РФ зайти еще в один город в ДНР

Российские военные в ходе боев обеспечили себе заход в город Северск, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Российские военные в ходе боев обеспечили себе заход в город Северск, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.

В этот город ВС РФ могут зайти с запада, однако сейчас начинать городские бои в Северске нецелесообразно, указал эксперт.

«Если мы говорим о городских боях в Северске, то, по моему мнению, сейчас они нецелесообразны, поскольку есть масса угроз для нашей группировки, которая ведет освободительные действия», — считает Марочко.

Он отметил, что пока в этом районе нужно заниматься флангами, особенно с севера и с юга.

Марочко подчеркнул, что сейчас российские силы сосредоточились на выдавливании ВСУ с их позиций у Северска, уничтожении военной техники, личного состава и мест сосредоточения противника. Только после нанесения ощутимого ущерба обороноспособности ВСУ российская армия «в целом может заходить в Северск», подытожил аналитик.

Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красного Лимана в ДНР.

