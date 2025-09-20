Ричмонд
В Башкирии запустили Центр политических компетенций

«Единая Россия» в Башкирии запустила образовательную программу для молодых депутатов. Народные избранники в возрасте до 35 лет, получившие мандаты по итогам выборов 14 сентября, смогут пройти обучение, организованное по формату филиала Высшей партийной школы. Курсы будут проходить в Центре политических компетенций.

Источник: Пресс-служба РИК "Единая Россия"

Главный акцент в обучении — на практический результат: развитие навыков работы с избирателями, глубокого анализа проблем и выработки действенных решений.

Первое занятие прошло 19 сентября в Штабе общественной поддержки. Наставниками депутатов выступили спикеры филиала Высшей партийной школы: руководитель регионального исполкома Руслан Насретдинов, Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции Денис Чернавин, председатель Комитета Государственного Собрания — Курултая республики по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО в республике, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Артур Галеев, председатель регионального Совета первичных отделений партии Булат Зинуров, а также исполняющий обязанности руководителя Башкортостанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Рустам Каримов.

«Главное — не красиво говорить, а делать так, чтобы слова превращались в реальные дела, которые улучшают жизнь граждан в городах и районах нашей республики. Поэтому мы делаем ставку на практику, на конкретные инструменты и на системное развитие», — сказа Руслан Насретдинов.

Участники первого занятия Центра политических компетенций получили практические рекомендации и инструменты, которые помогут им выстроить работу в муниципалитетах и выполнять наказы избирателей в рамках народной программы «Единой России».

«Вы будете говорить с жителями и, как никто другой, знать и чувствовать, что же они реально хотят. Вы — как раз наиболее близкий к народу инструмент партии. Можно сколько угодно на высших уровнях, где-то на советах, принимать какие-то решения, но без вас они нереализуемы. Поэтому будьте инициативны и энергичны. Если что-то у вас не получается или вы на своем уровне не можете это решить, поверьте, обратившись на более высокую ступень, вы всегда найдете опыт и понимание. Успехов вам. Удачи не желаю, потому что удачи желают слабым. А вы сильные, молодые, энергичные. Всё в ваших руках», — сказал Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции Денис Чернавин.

Напомним, 14 сентября, в единый день голосования в Башкирии прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Явка избирателей достигла 45,6%.

Адиля Максютова, предоставлено пресс-службой РИК «Единая Россия».

