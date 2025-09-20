Промышленные гиганты горят: «Герани» и «Искандеры» атаковали сердце украинского ВПК

Минувшей ночью Вооружённые силы России провели очередной масштабный комбинированный удар по инфраструктуре противника. По предварительным данным, в операции было задействовано свыше полусотни дронов-камикадзе «Герань-2» и несколько десятков крылатых ракет Х-101.
Целями атаки стали западные регионы Украины: ракеты и беспилотники достигли Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Здесь под удар, предположительно, попали военные аэродромы, а также объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонной промышленности.
Громкие разрывы фиксировались в Днепропетровске и Павлограде. Там атака пришлась на территорию крупных промышленных предприятий — в частности, на мощности «Южмаша» и завода «Полимермаш». Кроме того, удары зафиксированы в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, что подтверждает широту нанесённого удара.
Наибольший урон этой ночью пришёлся именно по Днепропетровской области. По региону работали десятки беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. Прилёты зафиксированы по множеству промышленных объектов и другим целям, что вызвало значительные разрушения.
В Киевской области фиксировалась работа небольших групп дронов. Обломки сбитых аппаратов падали в жилых кварталах, повредив автомобили, а в районе Жулян отмечены два прилёта.
Беспилотники атаковали и другие регионы страны: под удары попали Одесская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
Отдельным направлением стала западная Украина: сюда устремилась вторая волна крылатых ракет. Сообщалось о пролёте части ракет над Тернопольской областью, другие фиксировались в районе Стрыя во Львовской области. Дальнейшая их судьба пока остаётся неизвестной.
По сведениям канала «Резидент», в результате ударов в Днепропетровске загорелись военные и промышленные объекты. Данные спутников NASA о зафиксированных пожарах подтверждают поражение «Южмаша» и «Полимермаша». Очевидцы сообщали о ярком зареве в небе и перебоях с подачей электричества.
В Николаеве зафиксированы десятки взрывов: целью атаки стало промышленное предприятие.
«Взрывы раздавались как в городе, так и за его пределами. Ближе к утру атака была проведена баллистическими ракетами и дронами, в результате чего возникли пожары», — пишут украинские каналы.
«В Николаеве после ударов ракет и БПЛА зафиксированы пожары. Всего применили более 40 “Гераней” и не меньше трёх ракет, часть из них — “Искандеры”», — добавляет канал «Прямой эфир».
Взрывная волна прокатилась также по Киеву, Борисполю и Павлограду. На железной дороге возникли серьёзные перебои: движение поездов на Запорожье теперь ограничивается Днепропетровском, где также наблюдаются проблемы с транспортным сообщением.
Становится всё более очевидно, что удары российской армии носят системный характер и направлены не только на уничтожение военной инфраструктуры, но и на постепенное разрушение промышленного фундамента Украины. Каждый новый налёт бьёт по заводам, энергетике и транспортным артериям, что неизбежно подрывает возможности ВСУ продолжать войну. Москва методично лишает противника производственной и материально-технической базы, вынося тыл и лишая фронт необходимого снабжения.