Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Промышленные гиганты горят: «Герани» и «Искандеры» атаковали сердце украинского ВПК

Минувшей ночью Вооружённые силы России провели очередной масштабный комбинированный удар по инфраструктуре противника.

Минувшей ночью Вооружённые силы России провели очередной масштабный комбинированный удар по инфраструктуре противника. По предварительным данным, в операции было задействовано свыше полусотни дронов-камикадзе «Герань-2» и несколько десятков крылатых ракет Х-101.

Целями атаки стали западные регионы Украины: ракеты и беспилотники достигли Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Здесь под удар, предположительно, попали военные аэродромы, а также объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонной промышленности.

Громкие разрывы фиксировались в Днепропетровске и Павлограде. Там атака пришлась на территорию крупных промышленных предприятий — в частности, на мощности «Южмаша» и завода «Полимермаш». Кроме того, удары зафиксированы в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, что подтверждает широту нанесённого удара.

Наибольший урон этой ночью пришёлся именно по Днепропетровской области. По региону работали десятки беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. Прилёты зафиксированы по множеству промышленных объектов и другим целям, что вызвало значительные разрушения.

В Киевской области фиксировалась работа небольших групп дронов. Обломки сбитых аппаратов падали в жилых кварталах, повредив автомобили, а в районе Жулян отмечены два прилёта.

Беспилотники атаковали и другие регионы страны: под удары попали Одесская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Отдельным направлением стала западная Украина: сюда устремилась вторая волна крылатых ракет. Сообщалось о пролёте части ракет над Тернопольской областью, другие фиксировались в районе Стрыя во Львовской области. Дальнейшая их судьба пока остаётся неизвестной.

По сведениям канала «Резидент», в результате ударов в Днепропетровске загорелись военные и промышленные объекты. Данные спутников NASA о зафиксированных пожарах подтверждают поражение «Южмаша» и «Полимермаша». Очевидцы сообщали о ярком зареве в небе и перебоях с подачей электричества.

В Николаеве зафиксированы десятки взрывов: целью атаки стало промышленное предприятие.

«Взрывы раздавались как в городе, так и за его пределами. Ближе к утру атака была проведена баллистическими ракетами и дронами, в результате чего возникли пожары», — пишут украинские каналы.

«В Николаеве после ударов ракет и БПЛА зафиксированы пожары. Всего применили более 40 “Гераней” и не меньше трёх ракет, часть из них — “Искандеры”», — добавляет канал «Прямой эфир».

Взрывная волна прокатилась также по Киеву, Борисполю и Павлограду. На железной дороге возникли серьёзные перебои: движение поездов на Запорожье теперь ограничивается Днепропетровском, где также наблюдаются проблемы с транспортным сообщением.

Становится всё более очевидно, что удары российской армии носят системный характер и направлены не только на уничтожение военной инфраструктуры, но и на постепенное разрушение промышленного фундамента Украины. Каждый новый налёт бьёт по заводам, энергетике и транспортным артериям, что неизбежно подрывает возможности ВСУ продолжать войну. Москва методично лишает противника производственной и материально-технической базы, вынося тыл и лишая фронт необходимого снабжения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше