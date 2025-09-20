Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Россию минувшей ночью

За минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили над территорией России 149 дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. 40 БПЛА ликвидированы в Ростовской области. 27 беспилотников перехвачено над Саратовым.
В результате атаки БПЛА в областном центре повыбивало стекла в многоквартирных домах. Значительные повреждения получил один жилой дом. Во время налета дронов пострадал один человек. На месте падения обломков работают спецслужбы, сообщил губернатор Саратовского региона.
18 беспилотников сбиты над акваторией Черного и Азовского морей, добавили в военном ведомстве.
