«Еврофюрер лжёт!» Фон дер Ляйен шокировала словами о российских МиГ-31 над Таллином

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковал журналист Чей Боуз за её слова о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31.

Источник: Life.ru

«Еврофюрер вновь лжёт», — написал Боуз в соцсети X.

Фон дер Ляйен утверждала, что российские военные самолёты нарушили границу Эстонии. Боуз заявил, что её слова не соответствуют действительности и являются очередным примером введения общественности в заблуждение.

Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства утром 19 сентября. Генеральный штаб Сил обороны сообщил, что самолёты «без разрешения» зашли в страну и находились там 12 минут. Позже НАТО также заявило, что Россия нарушила воздушное пространство Эстонии. Минобороны РФ всё опровергло и пояснило, что три истребителя МиГ-31 выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Самолёты ни разу не пересекали границы других государств.

В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
