Вооруженного мужчину задержали в США на месте панихиды по активисту Чарли Кирку

На месте планируемой панихиды в память о Чарли Кирке в США правоохранительные органы задержали вооруженного мужчину. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в секретных службах.
В публикации говорится, что подозрительный человек задержан в районе стадиона «Стейт Фарм» в городе Глендейл, штат Аризона, где планировалось проведение траурной церемонии по политическому активисту Чарли Кирку.
Личность задержанного пока не установлена. По данным издания, сотрудники службы безопасности обратили внимание на подозрительное поведение мужчины, находившегося на территории стадиона.
В настоящее время известно, что задержанный не является сотрудником правоохранительных органов и находится под стражей.
Напомним, что покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября, когда активист выступал в кампусе одного из университетов штата Юта. Во время встречи в Кирка выстрелили с расстояния около 180 метров. Пуля попала в шею. Активист был экстренно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
По подозрению в убийстве Кирка был задержан 22-летний студент Тайлер Робинсон. Подозреваемого передал полиции его собственный отец, имеющий многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Известно, что Робинсон придерживался политических взглядов, противоположных взглядам Кирка.
