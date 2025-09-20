Вооруженного мужчину задержали в США на месте панихиды по активисту Чарли Кирку

Напомним, что покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября, когда активист выступал в кампусе одного из университетов штата Юта. Во время встречи в Кирка выстрелили с расстояния около 180 метров. Пуля попала в шею. Активист был экстренно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.