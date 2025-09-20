Владимир Путин и Дмитрий Махонин провели рабочую встречу

Также в Пермском крае в год восьмидесятилетия Великой Победы реализованы важные проекты. Был восстановлен танк Т-34, принявший участие в параде. Осенью этого года откроется монумент, посвященный ленинградцам, эвакуированным в Пермь во время войны. Он будет установлен на набережной. В 2024 году в сквере им. Субботина был открыт памятник юным героям-рабочим, которые своими руками ковали Победу в годы Великой Отечественной войны на заводах Пермского края.