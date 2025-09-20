Владимир Путин и Дмитрий Махонин провели рабочую встречу

Дмитрий Махонин рассказал Владимиру Путину о достижениях региона и планах по дальнейшему развитию Прикамья. При этом особое внимание губернатор уделил тому, как в Пермском крае поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Сейчас в регионе более семнадцати тысячам семей героев СВО оказывается поддержка в разных формах. К ним относятся различные льготы, в том числе и займы, единовременные выплаты и другое.
Также в Пермском крае сейчас идет реализация программы «Герои Прикамья», где прошли отбор 64 защитника.
— Участники программы уже завершили первый образовательный модуль, — сообщил Дмитрий Махонин. — В настоящее время идет работа с наставниками. Также в рамках регионального уникального проекта «СВОе дело» прошли обучение более 250 человек.
Помимо этого, губернатор Пермского края доложил о медиках, героически спасающих жизни участникам специальной военной операции, находящимся на излечении в госпиталях региона. Здесь же они проходят необходимые курсы восстановления и реабилитации.
В Пермском крае уделяется особое внимание поддержке работников предприятий ОПК и их семей. Деятельность в этой области построена комплексно. Рядом с заводами строятся социальные объекты, оптимизируется транспортная инфраструктура. При этом работа общественного транспорта синхронизирована с началом и окончанием смен предприятий.
Дмитрий Махонин рассказал о созданной в Пермском крае системе обучения и подготовки инженерных кадров. Еще в 2021 году начала работу Передовая инженерная школа «Высшая школа авиационного двигателестроения». В ближайшее время краевые власти планируют открытие еще двух инженерных школ. Одна, связанная с нефтегазовой сферой, начнет работу в политехническом университете, другая, где будут готовить специалистов в области фотоники, приборостроения и новых материалов, откроется при классическом университете.
Также в Пермском крае в год восьмидесятилетия Великой Победы реализованы важные проекты. Был восстановлен танк Т-34, принявший участие в параде. Осенью этого года откроется монумент, посвященный ленинградцам, эвакуированным в Пермь во время войны. Он будет установлен на набережной. В 2024 году в сквере им. Субботина был открыт памятник юным героям-рабочим, которые своими руками ковали Победу в годы Великой Отечественной войны на заводах Пермского края.
В завершение встречи Дмитрий Махонин поблагодарил Владимира Путина за внимание к Прикамью и поддержку в реализации наших проектов.