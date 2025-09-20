Ищут повод: для чего эстонцы подняли шум из-за перелета «мигов» в Калининград

Пример Польши, которая получила немалые политические и военные дивиденды из-аз полета неопознанных беспилотников над своей территорией, оказался заразителен. Вслед за поляками воздушную (в прямом и переносном смысле) угрозу объявил Таллин. По его версии, во время перелета трех российских истребителей из Карелии в Калининградскую область они нарушили воздушное пространство Эстонии. Российское Минобороны уже опровергло это вранье.
Эстония устами премьер-министра Кристена Михала заявила, что задействует статью 4 устава НАТО и намерена запросить консультации с союзниками в связи с угрозой безопасности. По его данным, утром 19 сентября 3 истребителя МиГ-31 «вторглись в воздушное пространство» Эстонии, истребители НАТО «ответили», и российские самолеты покинули его.
Минобороны России оперативно отреагировало на воздушную обеспокоенность Эстонии: три «мига» 19 сентября совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, от согласованной воздушной трассы над Балтикой не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали.
Для непонятливых подчеркнули еще раз: «Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло».
Кстати, по данным мониторинговых каналов, наши МиГ-31 на маршруте перелёта сопровождали истребители Швеции, Финляндии и Италии.
Для понимания: полет нашей авиации в Калининградский анклав проходит над водами Балтики в узком горлышке между воздушными пространствами Финляндии и Эстонии, расстояние там несколько километров. Таллин ужа давно в своих мечтах желает соединить воздушное пространство двух чухонских держав, чтобы перекрыть «воздушный мост» в Калининград. Пока опасается на это пойти. И это правильно.
Неугомонные поляки тоже не останавливаются в поиске поводов для обострения обстановки. Так, пограничная стража Польши заявила, что два российских истребителя пролетели над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш сообщила журналистам, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но в ее исключительной экономической зоне.
Для чего нужны полякам и прибалтам все эти информационные кампании по поводу придуманной «русской агрессии»? На этот счет военный эксперт Юрий Подоляка выдвигает свою версию. Он считает, что крики Варшавы и Таллина о помощи «точно не останутся без ответа, и ПВО Польши и Эстонии скоро будет усиленно за счет прочих европейских стран».
Именно так произошло в результате «беспилотного инцидента» в Польше, после которого несколько пенопластовых дронов якобы «российского происхождения» были найдены на полях и крольчатниках польских фермеров. «Следствием этого стали обещания укрепить польскую ПВО на многие миллиарды евро новых поставок установок и ракет, которые поэтому не достанутся Киеву».
«Цель поляков понятна — за счет полученного эффекта на халяву получить от других европейских лохов вооружений на огромные суммы. Причем, именно тех, на которые сейчас во всем мире огромные очереди (и полякам бы пришлось ее ждать многие годы). А тут сами тебе все предлагают. Да еще и, повторю, бесплатно», — отметил Юрий Подоляка.
По его словам, мощнейший информационный шум в европейских СМИ, поднятый Таллином и Варшавой, уже вылился в обещание европейских союзников помочь своим «партнерам». Скорее всего, за счет киевских партнеров, поскольку лишнего оружия у Европы уже нет. В принципе, нам это на руку.