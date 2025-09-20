Бац-бац и в точку: артиллеристы и разведчики группировки «Восток» работают в тандеме

Роль артиллерии при решении боевых задач СВО трудно переоценить. Когда-то — «бог войны», ныне — основа огневого доминирования. Недавно корреспондент «МК» побывал на позициях артиллерии крупного калибра группировки «Восток».
В районе населённого пункта Ивановка Днепропетровской области разведка обнаружила пункт временного размещения неприятеля, а артиллерийская батарея точным огнем его уничтожила.
Как рассказал командир разведгруппы с позывным «Брелок», во время вылазок в тыл врага бойцы проводят рейды для выявления оставшихся разрозненных групп и формирований неприятеля. Разведгруппы действуют под постоянным контролем воздушной разведки. Коптеры сопровождают их в режиме реального времени, делятся с разведчиками информацией о выявленных целях на маршруте движения.
Разведданные передали на командный пункт, и вскоре расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» нанесли удар корректируемыми снарядами «Краснополь». Уничтожены несколько блиндажей, в которых размещались украинские боевики, рассказал старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Братск».
Слаженная работа разведчиков и расчётов артиллерии позволяет нанести противнику потери и сорвать его планы, способствует дальнейшему продвижению мотострелков Днепропетровской области.
Самоходные орудия более 20 минут на одной позиции не задерживаются, поскольку есть опасность поражения от противника.
Старший наводчик одного из экипажей с позывным «Сигма» рассказал, что «Мста-С» уничтожает опорные пункты врага, скопление его живой силы и любую технику. Расчет постоянно находится в районе ожидания, примерно в минутах 15 от огневой позиции. «Получаем боевую задачу, закидываем боекомплект и выдвигаемся. Наводка на цель занимает 4−5 минут», — уточняет «Сигма».
Механик-водитель с позывным «Финт» поделился таким наблюдением: «Противник сейчас огрызается меньше. Не сравнить, к примеру, с тем, когда трудились под Угледаром. Там была очень интенсивная работа. Порой не спали сутками, помогали нашим штурмовикам. И такое чувство, что тогда у врага было больше снарядов. Сейчас заметно, что работают они только по передку. Но дроны все же к нам долетают. От них у нас есть защита. Противодронные сетки сами делаем и навариваем их на корпус».