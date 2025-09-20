Бац-бац и в точку: артиллеристы и разведчики группировки «Восток» работают в тандеме

Механик-водитель с позывным «Финт» поделился таким наблюдением: «Противник сейчас огрызается меньше. Не сравнить, к примеру, с тем, когда трудились под Угледаром. Там была очень интенсивная работа. Порой не спали сутками, помогали нашим штурмовикам. И такое чувство, что тогда у врага было больше снарядов. Сейчас заметно, что работают они только по передку. Но дроны все же к нам долетают. От них у нас есть защита. Противодронные сетки сами делаем и навариваем их на корпус».