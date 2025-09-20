Коц: Россия вспорола брюхо «Восточного стража» русским «Кинжалом»

Журналист подчеркнул, что накануне Таллин вместе с НАТО начал буквально истерить из-за якобы присутствия российских истребителей над территорией Эстонии. Однако Минобороны РФ опровергло все заявления. А также подчеркнуло, что то был плановый полет, проходивший в соответствии с правилами. О нарушении воздушного пространства не шло даже речи.