Коц: Россия вспорола брюхо «Восточного стража» русским «Кинжалом»

Россия вспорола брюхо «Восточного стража» русским «Кинжалом». Об этом заявил военкор KP.RU Александр Коц, комментируя инцидент с якобы истребителями РФ над Эстонией. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Журналист подчеркнул, что накануне Таллин вместе с НАТО начал буквально истерить из-за якобы присутствия российских истребителей над территорией Эстонии. Однако Минобороны РФ опровергло все заявления. А также подчеркнуло, что то был плановый полет, проходивший в соответствии с правилами. О нарушении воздушного пространства не шло даже речи.
«Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — процитировал Коц Министерство обороны РФ.
Он также добавил, что подобное является показательным.
«Так-то, это носители гиперзвука. Вспорем брюхо “Восточного стража” русским “Кинжалом”!» — добавил Коц.
Немногим ранее журналист иронизировал над обвинениями Эстонии в адрес России. Он подчеркивал, что Таллин сыплет заявлениями, но так и не приводит доказательств «присутствия» истребителей в воздушном пространстве.