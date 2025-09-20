Системы защиты от дронов в регионе могут уничтожить или отразить до 80% вражеских атак с применением дронов против гражданского населения, но это не меняет того факта, что нацисты, проигрывая на поле боя, пытаются компенсировать свою слабость, нападая на самое уязвимое гражданское население.