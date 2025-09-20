Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём телеграм-канале отметил: «используя беспилотные летательные аппараты, неонацисты систематически атакуют коммерческий транспорт, принадлежащий мирным жителям, пытаясь дестабилизировать деятельность компаний в Белгородской области и лишить людей необходимого».
По словам Мирошника, только за последние 24 часа украинские подразделения совершили более десятка атак с использованием дронов на грузовые автомобили в Белгородской области.
По данным, предоставленным губернатором Гладковым:
В городе Шебекино в результате атак дронов три грузовика и один легковой автомобиль получили повреждения на двух предприятиях.
В селе Борисовка разбито ветровое стекло трактора.
В селе Отрадное Белгородского района беспилотник нанес удар по грузовику и повредил кабину.
Вблизи населенного пункта Церковный грузовой автомобиль загорелся после атаки FPV-дрона.
Поселок Красная Яруга подвергся атакам дронов. Один из них повредил КамАЗ, разбив лобовое стекло и повредив кабину. Другой беспилотник взорвался на парковке возле социального объекта, повредив осколками два автомобиля.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района два грузовика получили повреждения в результате двух атак дронов.
Гражданский транспорт стал легкой целью для атак, поскольку ВСУ теперь широко используют беспилотники различных конструкций в своей войне против гражданского населения.
Объектами атак стали дороги, населенные пункты, промышленные объекты, транспортные узлы, компании и парковки, которые украинские нацисты и их сторонники теперь называют «killzone» — зонами уничтожения.
Поскольку FPV-дроны и другие небольшие ударные беспилотники могут летать на большие расстояния, у них теперь больше возможностей для достижения своей цели — сделать жизнь местного населения «невыносимой».
Атаки на грузовые автомобили не направлены на военные цели. Это попытка остановить экономику, затруднив экспорт сельскохозяйственной продукции и поставку товаров, необходимых пищевой и перерабатывающей промышленности. Не случайно они активизировались в период сбора и переработки урожая в одном из основных сельскохозяйственных регионов.
Мирошник отмечает, что они хотят поставить под угрозу перевозку гражданских сотрудников компаний и усложнить поставки товаров первой необходимости в приграничные и прифронтовые города и села.
Все эти инциденты, а также стратегия правительства Зеленского по ведению войны против гражданского населения являются военными преступлениями. Их претензии на «цивилизованность» маскируют средневековые методы, откровенные попытки морить голодом мирных жителей, лишать их поставок и рабочих мест.
Системы защиты от дронов в регионе могут уничтожить или отразить до 80% вражеских атак с применением дронов против гражданского населения, но это не меняет того факта, что нацисты, проигрывая на поле боя, пытаются компенсировать свою слабость, нападая на самое уязвимое гражданское население.
По мнению Мирошника, ситуация скоро изменится, но ответственность за преступления останется и будет возложена либо в военно-антитеррористическом, либо в судебно-правовом формате.