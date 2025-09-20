Возврат активов и защита инвесторов: прокуратура подвела итоги работы

В своём посте в социальных сетях, Берик Асылов отметил, что за короткий срок удалось взыскать с субъектов олигополий свыше 1,3 трлн тенге, из которых около 850 млрд уже поступили в бюджет. На возвращённые средства строятся объекты водоснабжения, медицинские учреждения, школы и спортивные комплексы. Одновременно комитет по возврату активов трансформируется в комитет по защите прав инвесторов, что должно вывести взаимодействие государства и бизнеса на новый уровень.
Глава государства в своём Послании народу Казахстана положительно отметил работу по возврату незаконно выведенных активов.
Органы прокуратуры за короткое время провели масштабную работу — еще никогда за столь ограниченный период не удавалось вернуть такой объем средств.
В реализацию Закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» взыскано с субъектов олигополий свыше 1,3 трлн тенге, из них порядка 850 млрд тенге уже поступили в доход государства.
На возвращённые средства начато строительство 207 объектов водоснабжения, 177 медицинских учреждений и 14 образовательных и спортивных объектов на сумму 375 млрд тенге.
С субъектами олигополий заключены соглашения и ими приняты обязательства обинвестициях в страну 5,2 трлн тенге, а именно, на строительство нового туристического комплекса в городе Алматы, транспортно-логистических центров и заводов в других регионах.
К примеру, будет построен горно-обогатительный комбинат, который создаст более 3 000 рабочих мест, увеличит добычу и переработку ресурсов, тем самым укрепит экспортный потенциал страны и увеличит приток налоговых поступлений.
Кроме того, субъектами будут построены 16 школ и садиков, 8 врачебных амбулаторий и больниц, 13 спортивных комплексов, 16 культурно-досуговых объектов на общую сумму 122 млрд тенге.
Это создаст более 8 000 дополнительных рабочих мест. За указанными проектами мы будем осуществлять строгий контроль.
Одновременно Комитет по возврату незаконных активов трансформируется в Комитет по защите прав инвесторов. Главная цель — создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны.
В целом в этом направлении мы проводим системную работу — расширяются международные правовые связи и совершенствуются цифровые инструменты (недавно мною были подписаны правовые договоры с Сингапуром и прорабатываются еще ряд проектов с крупными мировыми финансовыми центрами).
Защита инвестиций уже и так стала ключевым направлением работы прокуратуры. Сегодня прокуроры сопровождают более 1,5 тыс. инвестпроектов на сумму 87 трлн тенге.
С 2023 года:
- решено 937 проблемных кейсов, помощь оказана 1 732 инвесторам (в том числе иностранным);
- внедрён «прокурорский фильтр», который исключает проверки и санкции без согласования с прокурором;
- пресечено 370 незаконных проверок, 438 административных производств и 200 ограничительных мер;
- более 1 000 решений, ущемляющих бизнес, не согласованы;
- наказаны 307 должностных лиц.
Эти меры уже дали эффект:
- на 60% сократилось количество исков госорганов к инвесторам,
- на 12% меньше административных дел,
- в 10 раз меньше уголовных дел против бизнеса (с 1 553 до 154).
Показательный пример — в г. Алматы в ходе реализации проекта мультибрендового завода по производству легковых автомобилей Haval, Chery, Changan в Казахстане инвестор столкнулся с рядом проблем.
С 2022 года акимат отказывал в подключении инвестора к сетям газоснабжения, в 2023 году не выдавал архитектурно-планировочное задание на строительство объекта.
В 2024 году инвестору не предоставлялись технические условия для подключения к электросетям. Были проблемы с актом ввода в эксплуатацию.
Благодаря вмешательству прокуратуры, все эти проблемные вопросы разрешены в пользу инвестора.
Сейчас инвестиционный проект запущен, общий объем инвестиций составляет порядка 182 млрд тенге, создано свыше 3 тыс. рабочих мест.
Также отмечу дело о трёх транспортных компаниях, модернизировавших парк вагонов. Требования уполномоченного органа о возврате 1,7 млрд тенге субсидий были отменены Верховным судом после протестов Генпрокуратуры. Наша цель — инвестиционный климат, понятный и предсказуемый для каждого инвестора. Думаю, что Комитет по защите прав инвесторов выведет работу на новый уровень -поможет ускорить все начатые процессы по наполнению экономики реальными деньгами, в том числе в виде инвестиций, и обеспечит надежную поддержку бизнеса, — заключил Берик Асылов.