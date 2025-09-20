Возврат активов и защита инвесторов: прокуратура подвела итоги работы

В своём посте в социальных сетях, Берик Асылов отметил, что за короткий срок удалось взыскать с субъектов олигополий свыше 1,3 трлн тенге, из которых около 850 млрд уже поступили в бюджет. На возвращённые средства строятся объекты водоснабжения, медицинские учреждения, школы и спортивные комплексы. Одновременно комитет по возврату активов трансформируется в комитет по защите прав инвесторов, что должно вывести взаимодействие государства и бизнеса на новый уровень.