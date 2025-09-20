Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они проигрывают»: В США требуют от Зеленского признать потерю земель к западу от Днепра

Главе украинского режима Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к спецпосланнику США Киту Келлогу и признать потерю некоторых территорий. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, это поможет предотвратить дальнейшие потери среди ВСУ.

Источник: Life.ru

«У них (Украинцев — прим. Life.ru) есть все доказательства, что они проигрывают. Он (Зеленский — прим. Life.ru) должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр», — сказал он.

Зеленский продолжает упорно скрывать очевидное, что усугубляет ситуацию для украинской армии. Дэвис отметил, что чем дольше Киев будет игнорировать реальность на фронте, тем хуже станет положение вооружённых сил страны.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украине стоит смириться с фактической потерей части территорий, подчеркнув, что «де-факто не значит де-юре». По его словам, контроль России над Донбассом является реальностью: под российским управлением находятся 65% территории ДНР и 98% ЛНР. Келлог также отметил, что без прекращения огня достичь мира будет крайне сложно, а отношения США и России при Владимире Путине вряд ли улучшатся.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше