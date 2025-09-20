«Они проигрывают»: В США требуют от Зеленского признать потерю земель к западу от Днепра

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украине стоит смириться с фактической потерей части территорий, подчеркнув, что «де-факто не значит де-юре». По его словам, контроль России над Донбассом является реальностью: под российским управлением находятся 65% территории ДНР и 98% ЛНР. Келлог также отметил, что без прекращения огня достичь мира будет крайне сложно, а отношения США и России при Владимире Путине вряд ли улучшатся.