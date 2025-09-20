«У них (Украинцев — прим. Life.ru) есть все доказательства, что они проигрывают. Он (Зеленский — прим. Life.ru) должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр», — сказал он.
Зеленский продолжает упорно скрывать очевидное, что усугубляет ситуацию для украинской армии. Дэвис отметил, что чем дольше Киев будет игнорировать реальность на фронте, тем хуже станет положение вооружённых сил страны.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украине стоит смириться с фактической потерей части территорий, подчеркнув, что «де-факто не значит де-юре». По его словам, контроль России над Донбассом является реальностью: под российским управлением находятся 65% территории ДНР и 98% ЛНР. Келлог также отметил, что без прекращения огня достичь мира будет крайне сложно, а отношения США и России при Владимире Путине вряд ли улучшатся.