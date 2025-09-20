В Херсонской области при обстреле пострадала женщина

В Великих Копанях (Херсонская область) в результате удара со стороны украинской армии ранена мирная жительница, сообщили в экстренных службах. За сутки ВСУ нанесли 95 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра.
В течение светлого времени суток, как уточняется, «боевики киевского режима нанесли 76 ударов из ствольной артиллерии» по н. п. левого берега Днепра Херсонской области. 15 обстрелов были зафиксированы ночью.
Известно, что четыре удара по области украинская армия нанесла при помощи беспилотников. «Всего за сутки произошло 95 ударов», — подытожил представитель экстренных служб.
Обстрелам ВСУ подверглись 12 населенных пунктов.