Украинская чиновница закупила элитные овощерезки для убежищ и сбежала в Турцию

В Киеве местная чиновница Ольга Дроздова провернула аферу с закупкой элитных овощерезок, после чего сбежала в Турцию. Об этом сообщает украинская газета «Украинская правда».
Как отмечает издание, история развернулась еще в 2023 году. Тогда Ольга Дроздова, занимавшая пост главы отдела Управления образования Днепровской районной администрации Киева, организовала тендер. Планировалось закупить оборудования для бомбоубежищ. В итоге, в качестве «наилучшего варианта» были выбраны 12 французских овощерезок.
Однако куда интереснее их цена. Каждая из овощерезок закупалась по 131 тыс. гривен. То есть, стоимость одной составляла порядка 260 тысяч рублей. Кроме того, по завышенным ценам чиновница закупила генераторы.
Но потом прокуратура заподозрила Дроздову в хищении бюджетных средств. В итоге, на чиновницу завели уголовное дело. Сама она на заседания суда не явилась, а вскоре сообщила, что уехала в Турцию «на лечение».
Напомним, коррупционные скандалы на Украине разгораются регулярно. Так, недавно в Незалежной был задержан высокопоставленный военком. Все из-за взятки в тысячу долларов. При этом не уточняется, за какую «услугу» он получил деньги.