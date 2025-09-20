Владимир Путин сделал заявление об СВО: что сказал президент

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил искреннюю надежду на то, что связанные со специальной военной операцией (СВО) события вскоре наконец пройдут. Эту тему политик поднял в ходе визита на территорию «Мотовилихинских заводов» в Перми, где знакомился с деятельностью предприятия.