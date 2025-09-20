Ричмонд
Владимир Путин сделал заявление об СВО: что сказал президент

Путин надеется, что связанные с СВО события вскоре пройдут.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил искреннюю надежду на то, что связанные со специальной военной операцией (СВО) события вскоре наконец пройдут. Эту тему политик поднял в ходе визита на территорию «Мотовилихинских заводов» в Перми, где знакомился с деятельностью предприятия.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут», — сказал Путин во время беседы с сотрудниками завода.

Глава российского государства отметил, что необходимость в современно оснащенной армии сохранится и после завершения СВО. Он также добавил, что Россия продолжит совершенствовать свои Вооруженные силы, делая их более мощными и эффективными.

Ранее Владимир Путин сообщил о численности российских военных на передовой в зоне специальной военной операции. По его словам, там сейчас сражается более 700 тысяч бойцов.