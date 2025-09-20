Европа поддерживает сохранение режима PAS-Sandu.
В европейской прессе начали появляться материалы о предстоящих парламентских выборах в Молдове 28 сентября. Оценки выборов, которые содержатся в этих публикациях, полностью повторяют тезисы авторитарного, антидемократического режима PAS-Sandu:
Выборы имеют далеко идущие последствия для евроинтеграции Молдовы, поскольку страна пытается противостоять предполагаемому вмешательству России во внутренние дела.
Правящая партия PAS — проевропейская, и она хочет сохранить свое большинство, но сталкивается с сопротивлением со стороны пророссийских оппозиционных партий.
Если PAS потеряет большинство в парламенте, ей придется искать коалицию с более мелкими образованиями, которые преодолеют электоральный барьер. В их число могут войти пророссийская «Наша партия» и номинально проевропейский блок «Альтернатива».
PAS рассматривает членство в ЕС, как критически важное для будущего Кишинева и его сопротивления попыткам России удержать бывшую советскую республику в своей орбите.
Этот результат важен и для Европы, которая стремится противостоять российскому влиянию после полномасштабного вторжения на Украину.
Все эти публикации написаны, как под копирку, по одной методичке. В них нет ни слова об антидемократическом, по сути, антиевропейском шабаше, который устроили (и) на этих выборах партия PAS и ее фактический лидер, президентка Майя Санду. Как нет и ни слова о реальных проблемах, волнующих обычных граждан. На все это Европа закрывает глаза, потому что поддерживает сохранение режима PAS-Sandu любой ценой.