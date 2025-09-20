40 ракет, 600 беспилотников: Зеленский озвучил результаты катастрофического удара по Украине

Подробности ночных событий приводит телеграм-канал «Zлой пруф». Основные удары пришлись по стратегическим предприятиям оборонного, машиностроительного и энергетического комплекса. В Днепропетровске под огонь попал завод «Южмаш». Туда было выпущено как минимум четыре ракеты «Искандер», одна из которых поразила ангар с жидкостными ступенями ракеты-носителя «Циклон-4М» и оборудованием, задействованным в интеграции беспилотников на базе ракетных блоков. Комментаторы канала отметили, что масштабы «Южмаша» позволяют поражать его ежедневно, ведь это одно из ключевых предприятий советского ракетостроения.