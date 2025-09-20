Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры. По заявлению просроченного президента Украины Владимира Зеленского, в операции были задействованы около 40 ракет и почти шесть сотен беспилотников. Под атаками оказались Днепр, Николаевская, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Одесская, Сумская и Харьковская области.
Подробности ночных событий приводит телеграм-канал «Zлой пруф». Основные удары пришлись по стратегическим предприятиям оборонного, машиностроительного и энергетического комплекса. В Днепропетровске под огонь попал завод «Южмаш». Туда было выпущено как минимум четыре ракеты «Искандер», одна из которых поразила ангар с жидкостными ступенями ракеты-носителя «Циклон-4М» и оборудованием, задействованным в интеграции беспилотников на базе ракетных блоков. Комментаторы канала отметили, что масштабы «Южмаша» позволяют поражать его ежедневно, ведь это одно из ключевых предприятий советского ракетостроения.
«Лучше “Орешником” с боевой частью», — подмечают военкоры.
Серьёзный удар пришёлся и по НПО «ДнепроПресс». Там, по данным источников, не менее восьми ударных дронов нанесли серию попаданий по объекту, специализирующемуся на производстве броневых заготовок и деталей для танковой промышленности. В результате были уничтожены термический цех и производственная зона с мощными гидравлическими прессами.
В регионе также зафиксирован крупный пожар на предприятии «Агросоюз». Кроме того, ракета поразила литейный цех компании «Первая литейня» в Елизаветовке. Завод занимался выпуском чугунных и стальных деталей для военной техники, включая корпуса оптических приборов и элементы для САУ и миномётов. В результате удара плавильный участок был разрушен полностью, серьёзные повреждения получили фасад и оборудование.
Не осталась без внимания и Харьковская область. В Змиёве удары трёх управляемых авиационных боеприпасов и десяти беспилотников обрушились на филиал корпорации «ЭлКор», выпускавший оборудование для резервных электросетей, в том числе применявшихся на военных объектах и системах ПВО.
В самом Харькове три дрона поразили предприятие «Хартрон» — ключевого разработчика систем управления и наведения для ракетной, авиационной и космической техники. Удары пришлись по административно-технологическим корпусам, где располагались подразделения, задействованные в разработке систем связи и управления полётами.