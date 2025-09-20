Администрация Трампа хочет лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой вынести постановление, позволяющее лишить более 300 тысяч венесуэльских мигрантов временного защищенного статуса (TPS), сообщает Politico.
По данным издания, министерство юстиции США подало в Верховный суд ходатайство о приостановке решения, согласно которому администрация Дональда Трампа неправомерно отменила действие временного защищенного статуса для граждан Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая РФ.
