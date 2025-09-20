Дмитриев переделал слоган Трампа и призвал сделать мир вновь великим

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев напомнил всем слоган лидера Америки Дональда Трампа и призвал «сделать мир вновь великим». Он предлагает строить этот путь, опираясь на традиционные ценности с целью борьбы с ложными новостями. Свое предложение политик опубликовал в соцсети Х.
«MWGA (Make World Great Again — прим. ТАСС) — сделаем мир снова великим! Вместе, опираясь на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями», — указал Дмитриев в посте.
Он убежден, что такой подход поможет вернуть три ключевые составляющие человеческой жизни: веру, семью и свободу.
К своей публикации он приложил постер, на котором изображены люди, пожимающие друг другу руки. Также на изображении присутствует голубь мира, парящий над планетой.
Напомним, что недавно в Кремле высказались по поводу разочарования Дональда Трампа президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что такая эмоциональность вполне понятна. Ведь Трамп желает наконец завершить конфликт на Украине.