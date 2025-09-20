Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев переделал слоган Трампа и призвал сделать мир вновь великим

Дмитриев заявил, что в РФ нужно активнее бороться с фейковыми новостями.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев напомнил всем слоган лидера Америки Дональда Трампа и призвал «сделать мир вновь великим». Он предлагает строить этот путь, опираясь на традиционные ценности с целью борьбы с ложными новостями. Свое предложение политик опубликовал в соцсети Х.

«MWGA (Make World Great Again — прим. ТАСС) — сделаем мир снова великим! Вместе, опираясь на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями», — указал Дмитриев в посте.

Он убежден, что такой подход поможет вернуть три ключевые составляющие человеческой жизни: веру, семью и свободу.

К своей публикации он приложил постер, на котором изображены люди, пожимающие друг другу руки. Также на изображении присутствует голубь мира, парящий над планетой.

Напомним, что недавно в Кремле высказались по поводу разочарования Дональда Трампа президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что такая эмоциональность вполне понятна. Ведь Трамп желает наконец завершить конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше