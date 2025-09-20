Дмитриев переделал слоган Трампа и призвал сделать мир вновь великим

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев напомнил всем слоган лидера Америки Дональда Трампа и призвал «сделать мир вновь великим». Он предлагает строить этот путь, опираясь на традиционные ценности с целью борьбы с ложными новостями. Свое предложение политик опубликовал в соцсети Х.