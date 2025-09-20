Ричмонд
Лукашенко сказал белорусским таможенникам про реагирование на вызовы и угрозы

Лукашенко обратился к белорусской таможне, сказав о политическом давлении.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской таможне, сказав о политическом и экономическом давлении, сообщила пресс-служба президента.

Так, 20 сентября белорусским лидером были направлены поздравления с Днем таможенника. Руководству, личному составу и ветеранам белорусской таможни глава страны сказал о политическом давлении.

— В сложных условиях политического и экономического давления на страну белорусская таможенная служба демонстрирует устойчивость и эффективность, ежедневно доказывая способность надежно защищать интересы государства и граждан, — прокомментировал он.

Также Лукашенко сказал о новых вызовах и угрозах. И назвал профессионализм, инициативу, интуицию, бдительность, грамотность в принятии нестандартных решений и оперативное реагирование на вызовы и угрозы неотъемлемыми чертами белорусских таможенников.

Глава страны высказался о том, что за счет высокого качества работы белорусской таможней обеспечивается развитие национальной экономики, расширение внешнеэкономической и производственной деятельности предприятий Беларуси. И отдельно заявил о борьбе с контрабандой и терроризмом.

— Благодаря вашим усилиям удается эффективно пресекать попытки контрабанды, ввоза крупных партий наркотических средств, а также взрывчатых веществ, предназначавшихся для совершения террористических атак, — обратился президент к таможенникам.

А резюмируя, Лукашенко заявил, что и в дальнейшем каждый из белорусских таможенников будет с честью исполнять свой долг и успешно служить на благо Родины, совершенствуя формы и методы своей деятельности.

Тем временем таможня Беларуси сообщила, что почти 1500 польских фур застряли в Беларуси из-за закрытия границы.

А автобусы в Варшаву из Минска и Гродно будут ездить через Латвию.

Здесь мы подробно писали, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

