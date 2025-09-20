Ричмонд
Россиян эвакуировали из отелей в Анталье из-за лесных пожаров

Несколько гостиниц в Анталье были эвакуированы ночью из-за лесных пожаров. В числе эвакуированных туристов были россияне, рассказали ТАСС в генконсульстве РФ. Пострадавших нет.

Источник: AP 2024

По данным диппредставительства, к утру большинство очагов возгорания ликвидировали. Продолжается тушение в лесных массивах в городах Аланья и Сиде. Всех эвакуированных разместили в близлежащих гостиницах.

В генконсульстве уточнили, что не получали обращений на экстренную линию. Точное число эвакуированных российских туристов не приводится.

19 сентября несколько лесных пожаров в турецких провинциях Мугла и Анталья вплотную подобрались к популярным туристическим местам и жилым районам. Несколько районов в Анталье эвакуировали вчера, были повреждены жилые строения и хозпостройки. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорили, что россияне не аннулируют туры в Турцию из-за пожаров.