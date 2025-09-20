Россиян эвакуировали из отелей в Анталье из-за лесных пожаров

19 сентября несколько лесных пожаров в турецких провинциях Мугла и Анталья вплотную подобрались к популярным туристическим местам и жилым районам. Несколько районов в Анталье эвакуировали вчера, были повреждены жилые строения и хозпостройки. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорили, что россияне не аннулируют туры в Турцию из-за пожаров.