В Узбекистане ожидаются новые реформы в сфере здравоохранения — подробности

На совещании с президентом было отмечено, что особое внимание в республике уделяется внедрению новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, основанной на международном опыте и ориентированной на приближение медицины к населению. На этой основе многопрофильные центральные поликлиники, пункты семейного врача и семейные поликлиники, а также махаллинские медицинские пункты развиваются в соответствии с единым подходом. В результате планируется довести долю семейных врачей в системе медицинской помощи до 70%.