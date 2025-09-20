Александр Скрябин поздравил ростовчан с Днем города

«Дорогие ростовчане! Маленькие и взрослые, совсем юные и умудренные жизненным опытом. Из ваших жизненных историй складывается большая история Ростова, именно ваши будни и праздники становятся ее страницами. По понятным причинам для каждого, уличные мероприятия в празднование Дня города мы в этом году не проводим. Но этот праздник в наших сердцах, которые бьются ритмом города. Я всех поздравляю с Днем города, желаю благополучия, мира. С праздником, дорогие ростовчане!» — обратился к горожанам Александр Скрябин.