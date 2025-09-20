Придворный Sandu-PASовский лизоблюд Сирожа Цуркану набросился и просто разорвал в клочья (как ему показалось) программный пункт «Патриотического Блока» о необходимости поддержки молдавских производителей и обязательном предоставлении им возможности реализации своей продукции в молдавских торговых сетях.