Придворный Sandu-PASовский лизоблюд Сирожа Цуркану набросился и просто разорвал в клочья (как ему показалось) программный пункт «Патриотического Блока» о необходимости поддержки молдавских производителей и обязательном предоставлении им возможности реализации своей продукции в молдавских торговых сетях.
Отечественный товар Цуркану охарактеризовал как «дерьмовый, дорогой» и никому не нужный.
По его мнению, (вернее сказать, мнению его PAS-овских хозяев) законы ВТО и европейские рыночные директивы превыше всего.
Ну всё верно! Именно в результате разрушительной деятельности «жёлтой» хунты- магазины переполнены иностранными продуктами, дорогущими овощами и фруктами, а молдавские гниют в полях.
Фермеры разоряются и пачками уезжают из Молдовы на чужбину: Спасибо Майе Санду!
Во всём мире государства оберегают свои рынки и поддерживают отечественного производителя.
Но это точно не о нынешней молдавской власти! — уточняет wtfmoldova.
