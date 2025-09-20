Ричмонд
Минниханов выразил благодарность избирателям и подчеркнул высокую явку на выборы

В Татарстане 14 сентября, в Единый день голосования, успешно прошли выборы. Их организацию обеспечивали 21 315 членов избирательных комиссий и 13 862 наблюдателя. Жители республики во всех городских и сельских поселениях избрали 7,5 тыс. депутатов местных советов. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов, его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи с подключением всех муниципальных районов республики.

Рустам Минниханов выразил благодарность избирателям за активное участие и доверие. Он отметил, что высокая явка свидетельствует о заинтересованности граждан.

Раис подчеркнул, что была проведена большая работа членами избирательных комиссий и всеми, кто был задействован в организации и проведении выборов, включая обеспечение общественной безопасности, при этом были задействованы все соответствующие службы.

На совещании Раис Татарстана напомнил, что вчера после вступления в должность он по согласованию с Государственным Советом РТ назначил на пост Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, а также утвердил кандидатуры заместителей Премьер-министра.

Он добавил, что в ближайшее время в республике будет сформирован полный состав Правительства.

Раис сообщил также, что на этой неделе в республике в шестой раз прошел Международный форум Kazan Digital Week, в котором приняли участие более 300 компаний из 72 стран. В рамках форума было проведено 180 секций и мастер-классов, подписано более 100 соглашений.

Минниханов подчеркнул, что с каждым годом программа форума становится все более насыщенной, а площадка получила федеральный статус. Он отметил, что председатель оргкомитета форума, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, два дня плотно работал по программе форума.

Кроме того, Раис Татарстана сообщил, что завтра в республике отмечается День работников лесного хозяйства. Он отметил, что леса занимают в Татарстане 17,4% территории, и подчеркнул важность рационального использования лесных ресурсов и защиты лесного массива от незаконной вырубки.

Минниханов также коснулся подготовки к отопительному сезону. Он сообщил, что завершены работы по подготовке социальных объектов к осенне-зимнему периоду и 99% объектов получили паспорта готовности.

Раис поручил главам муниципалитетов, руководителям предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства завершить все работы своевременно, чтобы обеспечить своевременный запуск отопления с наступлением холодов.

