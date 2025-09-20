В Москве 22 сентября стартует процесс по изъятию активов у семьи Игоря Пушкарева

Также в списке доверенные лица семьи: один из совладельцев группы «Востокцемент» (30% доли) Алексей Сысоев и еще один из ее совладельцев (20% доли), генеральный директор АО «Спасскцемент» Виктор Иванов; экс-глава «Дирекции по строительству объектов ВГО» при Пушкареве Евгений Дещенко, ныне совладелец и руководитель АО «Ренессанс Актив», его сын Артем, который управляет вместе с отцом компаниями строительного холдинга «Ренессанс», привлечены еще двое их родственников — Дещенко Е. Е., Дещенко О. В. В числе ответчиков, кроме того, появился гендиректор АО ИК «Ренессанс Групп» Илья Белоусов.