В Москве 22 сентября стартует процесс по изъятию активов у семьи Игоря Пушкарева

В Москве Тверской районный суд назначил на 22 сентября заседание по рассмотрению иска Генпрокуратуры к родным находящегося в зоне СВО осужденного экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, ряду компаний, входящих в бизнес-империю его семьи, и иным, связанным с управлением компаниями лицам. Речь идет об обращении активов в доход государства, сообщает ИА PrimaMedia.
«Назначено судебное заседание на 22 сентября 2025 года», — говорится в картотеке суда.
Иск был подан по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова 9 сентября. На следующий день, 10 сентября, суд принял его к производству и наложил арест на собственность семьи Пушкарева и других соответчиков, а также на счета и имущество компаний. В «Востокцементе», чей коллектив насчитывает более 5 тысяч сотрудников, заверили, что текущая деятельность продолжается в штатном режиме.
Предварительное слушание состоялось 19 сентября, теперь суд приступает к рассмотрению дела по существу.
За время подготовки к процессу список ответчиков сократился. Если изначально в иске фигурировало 23 юридических лица, то к моменту назначения заседания их осталось два. Сейчас на сайте суда в картотеке из структур числятся только ООО «Парк Актив» и АО «Бетоныч».
Из списка ответчиков текущего дела исчезли крупнейшие активы — АО «Спасскцемент», АО «Якутцемент», ООО «Востокцемент», другие производственные предприятия, а также строительная компания «Ренессанс Актив» и другие структуры группы «Ренессанс», которая возводит в настоящий момент во Владивостоке два ЖК — «Сады Маковского» и «Посейдония». Не уточняется, с чем это связано. В ходе подготовки дела поступал ряд ходатайств.
Физических лиц среди ответчиков 13, включая всю семью Пушкарева. Это его родители Сергей и Татьяна, братья Владимир и Андрей, супруга Наталья и сын Алексей.
Также в списке доверенные лица семьи: один из совладельцев группы «Востокцемент» (30% доли) Алексей Сысоев и еще один из ее совладельцев (20% доли), генеральный директор АО «Спасскцемент» Виктор Иванов; экс-глава «Дирекции по строительству объектов ВГО» при Пушкареве Евгений Дещенко, ныне совладелец и руководитель АО «Ренессанс Актив», его сын Артем, который управляет вместе с отцом компаниями строительного холдинга «Ренессанс», привлечены еще двое их родственников — Дещенко Е. Е., Дещенко О. В. В числе ответчиков, кроме того, появился гендиректор АО ИК «Ренессанс Групп» Илья Белоусов.
Прокуратура просит обратить их имущество в доход государства как полученное вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, взыскав в пользу РФ акции и доли предприятий.
По версии Генпрокуратуры, Игорь Пушкарев «создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», передав контроль над компаниями родственникам после избрания мэром в 2008 году. Ведомство обвиняет его в том, что капитализация группы «Востокцемент» происходила за счет муниципальных ресурсов и властных полномочий.
Несмотря на то, что Игорь Пушкарев создал промышленный концерн еще в 90-е годы, до похода во власть, надзор считает, что ему удалось обогатиться за счет пребывания на посту главы Владивостока с 2008 года.
«Без доступа к руководящим постам и административным ресурсам ответчики не смогли бы достичь столь значительного личного обогащения», — заявил источник в Генпрокуратуре агентству «Интерфакс» (18+).
Согласно материалам дела, схема охватывала несколько направлений. Муниципальное унитарное предприятие «Дороги Владивостока» систематически получало победы в городских тендерах, после чего закупало стройматериалы исключительно у предприятий группы «Востокцемент» с завышением цен до 22%.
Как выяснил надзор, полученную сверхприбыль семья Пушкаревых выводила в офшорные юрисдикции для сокрытия конечных бенефициаров — через компании в ОАЭ, на Кипре и Британских Виргинских островах.
Также прокуратура считает, что АО «Ренессанс Актив» в 2013 году было создано за счет сформированных коррупционным путем активов, писал «Коммерсант» (18+). По мнению Генпрокуратуры, владельцы и руководители этой структуры — номинальные, компания находилась под контролем мэра и в период его нахождения во главе города строила детский сад по госконтракту.
Состояние «Востокцемента».
В 2023 году производственные показатели группы «Востокцемент» стали рекордными: общий объем производства цемента — 3,4 млн тонн, щебня — 3,154 млн тонн. В 2024 году сохранились высокие темпы.
Выручка флагмана АО «Спасскцемент» по итогам 2024 года составила 22,6 млрд рублей (+2,6% к 2023 году), чистая прибыль 1,46 млрд рублей (-19% к 2023 году). По «Якутцементу» в 2024 году выручка составила 6,7 млрд рублей (+8%), чистая прибыль 809 млн рублей (+16%). Предприятия группы являются крупнейшими налогоплательщиками в регионах присутствия.
Консолидированная чистая прибыль всей группы, по оценке Генпрокуратуры, составляет 5,4 млрд рублей.
При этом группа активно инвестирует в производство. По данным компании, сумма инвестиций в модернизацию за последние годы составила 18,5 млрд рублей. В 2025 году 1,35 млрд рублей направлены на реконструкцию второй технологической линии «Спасскцемента».
Численность работников предприятий группы составляет более 5 тысяч человек.
Дело Пушкарева и отправка на СВО.
Напомним, Игорь Пушкарев был арестован в 2016 году и в апреле 2019 года приговорен Тверским судом Москвы к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались его брат Андрей Пушкарев — гендиректор ООО «Востокцемент», и Андрей Лушников — экс-глава МУП «Дороги Владивостока».
Следствие выдвинуло против Пушкарева обвинения по нескольким статьям: ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере); ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
По версии следствия, с 2009 по 2015 год Пушкарев получил взятки на общую сумму 75 млн рублей за то, что препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. При этом он обеспечивал победу муниципального предприятия «Дороги Владивостока» и заключение с ним контрактов на 1,2 млрд рублей для поставки материалов от подконтрольных группе «Востокцемент» компаний.
От своего брата Андрея через посредника Лушникова Пушкарев получил 50 млн рублей незаконного вознаграждения. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы «Востокцемент» дивиденды в размере 471,7 млн рублей.
В июле 2022 года Ленинский районный суд Владивостока признал Пушкарева виновным по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд установил, что с 2009 по 2017 год он ограничил деятельность хозяйствующих субъектов в сфере пассажирских перевозок, вытеснив их с рынка и предоставив преимущественное право муниципальным предприятиям.
С учетом первого приговора общий срок наказания Пушкарева составил 15 лет и 3 месяца колонии строгого режима.
В марте 2020 года Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства более 1,4 млрд рублей с братьев Пушкаревых, Лушникова и шести предприятий группы «Востокцемент». К октябрю 2020 года вся сумма была перечислена в казну Приморского края.
В октябре 2024 года стало известно, что отбывающий наказание в исправительной колонии ИК-33 в Спасске-Дальнем Игорь Пушкарев подписал контракт с министерством обороны России. В декабре 2024 года экс-мэр был направлен в зону специальной военной операции.
К моменту отправки в зону СВО он уже отбыл половину от назначенного 15-летнего срока заключения.
Подробно о том, как появилась бизнес-империя Игоря Пушкарева, а также о его политическом пути можно почитать в материале ИА PrimaMedia.