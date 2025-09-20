Посол Мексики ответил на вопрос о бойцах наркокартелей на Украине

Ранее издание L"Antidiplomatico опубликовало расследование, согласно которому мексиканские картели направляют некоторых своих членов в ВСУ для получения опыта в области использования беспилотников.
«Вернемся к заявлениям о том, что наемники приезжают на Украину с целью обучения, чтобы затем использовать этот опыт в составе преступных группировок. Прежде всего, многие представляют войну не такой, какая она есть на самом деле. Нельзя просто какое-то время заниматься дронами, а затем спокойно вернуться в Мексику. Так не бывает. Все гораздо сложнее, кровавее и ужаснее. Если речь идет об обучении, вряд ли после него вооруженные силы страны, в которой вы его проходили, вас просто отпустят. Они скажут, что в соответствии с контрактом нужно продолжить участие в военных действиях. С другой стороны, если говорить о людях, которые гипотетически могли бы вернуться в Мексику, то, судя по информации, которой я располагаю, как посол, такие лица не были выявлены. То есть не было таких, кто называли бы себя членами преступной организации в Мексике, прошли обучение на Украине, выжили там и смогли беспрепятственно вернуться в Мексику», — заявил РБК дипломат.
По его словам, Мексика не хочет, чтобы ее граждан вербовали для участия в военных столкновениях, хотя законы страны напрямую запрещают служить в иностранной армии или участвовать в иностранном вооруженном конфликте только военнослужащим. «Как таковым гражданам нельзя запретить этого. Мексика стремится предотвратить вербовку для участия в любых конфликтах, но если люди хотят этого — они это сделают», — отметил дипломат.
Он напомнил, что представители МИД России уже вызывали его, чтобы выяснить, могут ли граждане Мексики вербоваться в ВСУ. «Однажды представители МИД России вызывали меня, чтобы выяснить позицию Мексики по вопросу, могут ли нашли граждане свободно в этом участвовать. Но ведь, как только люди покидают пределы Мексики, мы не можем их остановить. Мы же им не мамы, чтобы сказать: “Вернитесь”. Как только мои коллеги убедились в том, что Мексика официально выступает против вербовки и сохраняет нейтралитет в этом вопросе, указывая на необходимость достижения мира посредством диалога, разногласия развеялись. Это никоим образом не повлияло на наши отношения, которым в этом году исполняется 135 лет. Дипломатические отношения были установлены в 1890 году, так что у нас долгая совместная история», — добавил дипломат.
Согласно информации L"Antidiplomatico, члены мексиканских картелей проникли в ряды Украинского международного легиона, используя поддельные документы. По данным журналистов, их основная цель — научиться управлять боевыми дронами, чтобы затем применить на территории США. Из публикации следует, что Национальный разведывательный центр Мексики предупредил об этом украинскую службу безопасности (СБУ), которая начала расследование совместно с Главным управлением военной разведки.
Вернувшись в Белый дом, президент США Дональд Трамп объявил войну латиноамериканским наркокартелям, подписав указ об их признании иностранными террористическими организациями. Кроме того, американский лидер допустил отправку военных в США в Мексику для борьбы с преступными организациями, что вызвало обеспокоенность в Мехико. В августе президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала, что в одном из телефонных разговоров Трамп вновь предложил ей эту идею. «Я ему сказала “нет”, что это не обсуждается, и он понял», — добавила политик, подчеркнув, что страны должны сотрудничать в этой области на основе «уважения суверенитета».
По данным The New York Times, в начале августа Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В конце августа Военный флот США разместил свои эсминцы у берегов Венесуэлы, что власти республики интерпретировали как угрозу вторжения и объявили мобилизацию. В сентябре американские силы провели две операции в международных водах по уничтожению «наркотеррористов» из Венесуэлы, сообщал Трамп.
Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью РБК отметил, что Мексика не допустит присутствия каких-либо иностранных вооруженных сил на своей территории. При этом он подчеркнул, что власти США уверяли мексиканских коллег в отсутствии намерений оказывать давление на преступные группировки непосредственно на территории страны. Что касается Венесуэлы, то позиция Мексики, по словам дипломата, «заключается в отстаивании принципа невмешательства во внутренние дела другой страны».