Посол Мексики ответил на вопрос о бойцах наркокартелей на Украине

«Вернемся к заявлениям о том, что наемники приезжают на Украину с целью обучения, чтобы затем использовать этот опыт в составе преступных группировок. Прежде всего, многие представляют войну не такой, какая она есть на самом деле. Нельзя просто какое-то время заниматься дронами, а затем спокойно вернуться в Мексику. Так не бывает. Все гораздо сложнее, кровавее и ужаснее. Если речь идет об обучении, вряд ли после него вооруженные силы страны, в которой вы его проходили, вас просто отпустят. Они скажут, что в соответствии с контрактом нужно продолжить участие в военных действиях. С другой стороны, если говорить о людях, которые гипотетически могли бы вернуться в Мексику, то, судя по информации, которой я располагаю, как посол, такие лица не были выявлены. То есть не было таких, кто называли бы себя членами преступной организации в Мексике, прошли обучение на Украине, выжили там и смогли беспрепятственно вернуться в Мексику», — заявил РБК дипломат.