Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава администрации Неманского округа ушел в отставку

Андрей Нейман завершает работу на посту руководителя администрации Неманского округа. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных

Нейман занимал должность более семи лет и за это время в округе произошло немало перемен. Обновился центр Немана, благоустроили территорию вокруг озера Рагнит, открыли железнодорожное сообщение с Калининградом, газифицировали 15 поселков. Кроме того, именно при его руководстве Неман стал выбранной «Росатомом» площадкой для строительства нового завода.

Губернатор поблагодарил Андрея Игоревича за проделанную работу, отметив его профессионализм и вклад в развитие округа. По словам Беспрозванных, после отдыха Нейман продолжит сотрудничество с регионом по другим направлениям. «Уверен в его дальнейшем успехе», — написал глава области.

Ранее мы писали о том, что Алексей Беспрозванных высказался о решении Литвы снести ЛЭП на границе с Россией.