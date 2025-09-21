Глава администрации Неманского округа ушел в отставку

Нейман занимал должность более семи лет и за это время в округе произошло немало перемен. Обновился центр Немана, благоустроили территорию вокруг озера Рагнит, открыли железнодорожное сообщение с Калининградом, газифицировали 15 поселков. Кроме того, именно при его руководстве Неман стал выбранной «Росатомом» площадкой для строительства нового завода.
Губернатор поблагодарил Андрея Игоревича за проделанную работу, отметив его профессионализм и вклад в развитие округа. По словам Беспрозванных, после отдыха Нейман продолжит сотрудничество с регионом по другим направлениям. «Уверен в его дальнейшем успехе», — написал глава области.
