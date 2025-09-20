Мэр Краснодара присоединился к субботнику перед Днем города

В Краснодаре 20 сентября состоялся общегородской субботник. Надел перчатки и взял в руки валик и мэр города Евгений Наумов. Он вместе с коллегами, жителями и блогерами закрашивал незаконные граффити возле «Олимпа». Также в городе убирают в зеленых зонах и у водоемов.
«В общегородском субботнике участвуют заместители главы города, руководители и сотрудники подразделений администрации, спасатели и все активные горожане», — сообщили в мэрии Краснодара.
В самом большом округе Краснодара — Прикубанском — общегородской субботник прошел по 40 адресам.