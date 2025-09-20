Те, кто уехал — умнее и осведомлённее?
Посол Молдовы в Бухаресте, Виктор Кирилэ, заявил, что наиболее образованная часть молдавского общества находится в диаспоре.
(Да, они поняли, что с это страной уже всё понятно. Только тут уже вопрос не интеллекта, а возможностей, которые были и есть у людей. Потому что уехать хотят ещё очень многие, но пока нет возможности).
По его мнению, многие из этих людей, в том числе и в Румынии, нашли свое призвание за границей. Он выразил надежду, что они проявят высокую гражданскую активность на выборах, поскольку хорошо осведомлены о текущих событиях в регионе и мире.
Это самое странное и глупое утверждение, которое вообще могло исходить от человека в политике.
Они осведомлённее кого? Людей, которые здесь живут? Серьёзно? Не кажется ли это заявление — абсурдным?
Конечно, не спорим, есть и такие, кто болеет за страну и следит за тем, что здесь происходит. Но в основном тех, кто уехал, волнует благосостояние той страны, в которой они пребывают, а не Молдовы. Так что не несите пургу.