Посол Молдовы решил, что умные — только за границей: спорное заявление дипломата обидело тех, кто живёт в стране и поддерживает экономику

Виктор Кирилэ заявил, что самая образованная часть молдавского общества находится за границей, но его слова выглядят абсурдно: ведь миллионы людей продолжают жить и работать в республике.

Источник: Комсомольская правда

Те, кто уехал — умнее и осведомлённее?

Посол Молдовы в Бухаресте, Виктор Кирилэ, заявил, что наиболее образованная часть молдавского общества находится в диаспоре.

(Да, они поняли, что с это страной уже всё понятно. Только тут уже вопрос не интеллекта, а возможностей, которые были и есть у людей. Потому что уехать хотят ещё очень многие, но пока нет возможности).

По его мнению, многие из этих людей, в том числе и в Румынии, нашли свое призвание за границей. Он выразил надежду, что они проявят высокую гражданскую активность на выборах, поскольку хорошо осведомлены о текущих событиях в регионе и мире.

Это самое странное и глупое утверждение, которое вообще могло исходить от человека в политике.

Они осведомлённее кого? Людей, которые здесь живут? Серьёзно? Не кажется ли это заявление — абсурдным?

Конечно, не спорим, есть и такие, кто болеет за страну и следит за тем, что здесь происходит. Но в основном тех, кто уехал, волнует благосостояние той страны, в которой они пребывают, а не Молдовы. Так что не несите пургу.