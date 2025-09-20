Глава Ростовской области объявил о кадровых решениях в донском правительстве

В правительстве Ростовской области произошли кадровые перестановки. Губернатор Юрий Слюсарь 19 сентября представил обновленный состав команды и озвучил ключевые назначения.
Первым заместителем губернатора назначен Александр Скоков, ранее занимавший пост замглавы региона. Теперь он будет курировать не только административные вопросы, но и направления образования и культуры.
— Работа команды должна основываться на принципах профессионализма, открытости, честности. А главным мотивом команды станет забота о жителях, — сказал Юрий Борисович.
Свои прежние должности в составе обновленного регионального правительства сохранили министр транспорта Алена Беликова, заместители губернатора Сергей Бодряков, Дмитрий Водолацкий, Артем Карцев, Михаил Корнеев, Владимир Ревенко, Игорь Сорокин и Артем Хохлов. На своих постах также остаются главы ключевых министерств: культуры, строительства, ЖКХ, образования, промышленности и других.
Напомним, что на торжественной церемонии вступления в должность глава Ростовской области объявил о начале формирования новой команды.