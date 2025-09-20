ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, разрабатывающим ОТРК Сапсан

Кроме того, над Брянской областью средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников, над Самарской — 15, над Черным морем — 15, над Крымом — 12. В Волгоградской областью ликвидировали восемь БПЛА, над Белгородской — четыре, над Воронежской и Калужской — по два, над Курской, Смоленской и Нижегородской — по одному, над Азовским морем — три.