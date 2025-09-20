ПАС исключила молдавского олигарха из списка своих врагов: Чем Плахотнюк так напугал черно-желтую власть, что его убрали из наглядной агитации партии

Подметили вот, что «сочетание желтого с черным говорит только об опасности. Природа позаботилась, чтобы уберечь в том числе нас от доверчивости и наивности. Пчелы, осы, тигры, ядовитые растения, а теперь вот еще и одна предельно токсичная и агрессивная политическая партия в Молдове».