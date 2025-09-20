Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПАС исключила молдавского олигарха из списка своих врагов: Чем Плахотнюк так напугал черно-желтую власть, что его убрали из наглядной агитации партии

Ранее лицо олигарха открывало агитлисток PAS, однако в новой версии пропагандистских материалов Плахотнюка уже нет.

Источник: Комсомольская правда

Из наглядной жёлто-чёрной агитации партии Майи Санду неожиданно пропала фигура Влада Плахотнюка.

Ранее лицо олигарха открывало агитлисток PAS, однако в новой версии пропагандистских материалов Плахотнюка уже нет. Все «враги» PAS остались, а Плахотнюк пропал.

Подметили вот, что «сочетание желтого с черным говорит только об опасности. Природа позаботилась, чтобы уберечь в том числе нас от доверчивости и наивности. Пчелы, осы, тигры, ядовитые растения, а теперь вот еще и одна предельно токсичная и агрессивная политическая партия в Молдове».

Но теперь не только об опасности, но и об известной трусости. Особенно на фоне провала попыток спихнуть Плахотнюка из Греции куда-то мимо Молдовы, пишет romania_ru.

Ранее лицо олигарха открывало агитлисток PAS. Фото: соцсети Из наглядной жёлто-чёрной агитации партии Майи Санду неожиданно пропала фигура Влада Плахотнюка. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Ранее лицо олигарха открывало агитлисток PAS. Фото: соцсети Из наглядной жёлто-чёрной агитации партии Майи Санду неожиданно пропала фигура Влада Плахотнюка. Фото: соцсети.

Читайте также:

Власти обвиняют граждан страны в продаже голосов: Признаемся, всех жителей Молдовы подкупила именно ПАС — своей бездарной политикой, ведущей страну в пропасть.

Какой смысл кому-то платить за голос избирателя, если никак не проверить, как он на самом деле проголосовал? (далее…).

В Молдове агония ПАС переходит в последнюю стадию: Истерика и высокомерие «топов» партии переходит в хамство и ругань.

Члены правительства и парламента не раз замечены, убегающими от вопросов журналистов от оппозиции (далее…).

ПАС лишила право голосовать почти 1 миллион граждан Молдовы: Но даже если страну обнесут колючей проволокой и поставят автоматчиков у избирательных участков, правящей партии это не поможет.

Санду-ПАС намерены заблокировать все выезды из Приднестровья перед выборами — уже начали внезапный ремонт семи мостов (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше