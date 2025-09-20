Из наглядной жёлто-чёрной агитации партии Майи Санду неожиданно пропала фигура Влада Плахотнюка.
Ранее лицо олигарха открывало агитлисток PAS, однако в новой версии пропагандистских материалов Плахотнюка уже нет. Все «враги» PAS остались, а Плахотнюк пропал.
Подметили вот, что «сочетание желтого с черным говорит только об опасности. Природа позаботилась, чтобы уберечь в том числе нас от доверчивости и наивности. Пчелы, осы, тигры, ядовитые растения, а теперь вот еще и одна предельно токсичная и агрессивная политическая партия в Молдове».
Но теперь не только об опасности, но и об известной трусости. Особенно на фоне провала попыток спихнуть Плахотнюка из Греции куда-то мимо Молдовы, пишет romania_ru.
Ранее лицо олигарха открывало агитлисток PAS. Фото: соцсети Из наглядной жёлто-чёрной агитации партии Майи Санду неожиданно пропала фигура Влада Плахотнюка. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Ранее лицо олигарха открывало агитлисток PAS. Фото: соцсети Из наглядной жёлто-чёрной агитации партии Майи Санду неожиданно пропала фигура Влада Плахотнюка. Фото: соцсети.
Читайте также:
Власти обвиняют граждан страны в продаже голосов: Признаемся, всех жителей Молдовы подкупила именно ПАС — своей бездарной политикой, ведущей страну в пропасть.
Какой смысл кому-то платить за голос избирателя, если никак не проверить, как он на самом деле проголосовал? (далее…).
В Молдове агония ПАС переходит в последнюю стадию: Истерика и высокомерие «топов» партии переходит в хамство и ругань.
Члены правительства и парламента не раз замечены, убегающими от вопросов журналистов от оппозиции (далее…).
ПАС лишила право голосовать почти 1 миллион граждан Молдовы: Но даже если страну обнесут колючей проволокой и поставят автоматчиков у избирательных участков, правящей партии это не поможет.
Санду-ПАС намерены заблокировать все выезды из Приднестровья перед выборами — уже начали внезапный ремонт семи мостов (далее…).