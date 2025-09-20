Reuters раскрыл, как Трамп занял «место пассажира» в конфликте на Украине

Трамп в течение нескольких месяцев активно выдвигал идеи по урегулированию сложнейших мировых конфликтов или посредничеству в этих вопросах, но в последнее время фактически отстранился от их разрешения. Вместо этого президент позволил союзникам взять на себя инициативу, а в некоторых случаях даже надавил на них с этой целью, только пообещав помощь со стороны США без деталей, отмечает агентство.
Так, США потребовали от ЕС первым ужесточить санкции против России, напоминает Reuters. Кроме того, после того, как Израиль ударил по месту, где собирались члены ХАМАС в Дохе, США и сам Трамп ограничились формальными заявлениями о Катаре как союзнике, однако не предприняли никаких конкретных действий.
После инцидента со сбитыми дронами в Польше, которые власти в Варшаве назвали российскими (Москва обвинения отрицает), Трамп также ограничился постом с фразой «началось» и несколькими сдержанными заявлениями. Ранее Reuters писал со ссылкой на европейских дипломатов, что «сдержанная» реакция президента США на события в Польше вызвала тревогу в Европе.
Комментируя заявление эстонских властей о нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31, Трамп заявил, что это может привести к «большим проблемам». Он отреагировал на заявление Таллина лишь через несколько часов, отмечает агентство. Минобороны России опровергло нарушение, заявив, что самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область.
Сейчас Трамп склонен уделять все больше внимания внутренним проблемам США, таким как борьба с преступностью, противодействие «левому экстремизму», и пересмотру визовых программ, пишет Reuters.
Трамп мог осознать, что конфликты гораздо более трудноразрешимы, чем он себе представлял, сказали опрошенные изданием аналитики. Сам президент США говорил это применительно к конфликту на Украине. Reuters также указывает, что республиканец в ходе двухлетней предвыборной кампании неоднократно указывал, что США перегружены в военном плане.