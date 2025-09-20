Reuters раскрыл, как Трамп занял «место пассажира» в конфликте на Украине

Трамп в течение нескольких месяцев активно выдвигал идеи по урегулированию сложнейших мировых конфликтов или посредничеству в этих вопросах, но в последнее время фактически отстранился от их разрешения. Вместо этого президент позволил союзникам взять на себя инициативу, а в некоторых случаях даже надавил на них с этой целью, только пообещав помощь со стороны США без деталей, отмечает агентство.