«Экспорт и импорт» рабочей силы узаконены в Молдове

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Кабинет министров утвердил регламент работы сети Европейской службы занятости населения (EURES) на национальном уровне, который вводит нормы ЕС по свободному перемещению рабочей силы. Решение начнет действовать только после вступления в силу Договора о присоединении Молдовы к Европейскому союзу, отмечается в постановлении правительства.

Национальное агентство занятости населения назначено координационным центром EURES и будет взаимодействовать с Еврокомиссией и странами ЕС. Агентство займется обменом информацией о вакансиях, поддержкой работодателей и соискателей, а также поможет в поиске квалифицированных кадров по обе стороны границы.

Цель EURES — облегчить свободное перемещение работников, обеспечить доступ к базе предложений работы и содействовать интеграции граждан на европейских рынках труда. По словам Минтруда, это даст молдавским гражданам больше возможностей для трудоустройства в ЕС, а местным работодателям — доступ к специалистам из Европы.