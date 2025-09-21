Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Экспорт и импорт» рабочей силы узаконены в Молдове

Теперь гражданам Молдовы, желающим работать в ЕС, станет легче ездить в европейские государства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Кабинет министров утвердил регламент работы сети Европейской службы занятости населения (EURES) на национальном уровне, который вводит нормы ЕС по свободному перемещению рабочей силы. Решение начнет действовать только после вступления в силу Договора о присоединении Молдовы к Европейскому союзу, отмечается в постановлении правительства.

Национальное агентство занятости населения назначено координационным центром EURES и будет взаимодействовать с Еврокомиссией и странами ЕС. Агентство займется обменом информацией о вакансиях, поддержкой работодателей и соискателей, а также поможет в поиске квалифицированных кадров по обе стороны границы.

Цель EURES — облегчить свободное перемещение работников, обеспечить доступ к базе предложений работы и содействовать интеграции граждан на европейских рынках труда. По словам Минтруда, это даст молдавским гражданам больше возможностей для трудоустройства в ЕС, а местным работодателям — доступ к специалистам из Европы.

«Подготовка к внедрению документа приближает нас к европейским стандартам и открывает новые перспективы для граждан. Сеть EURES будет помогать как работникам, так и работодателям», — подчеркнул министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.

Участники сети смогут подключать свои системы к общей европейской инфраструктуре, а также оказывать платные услуги — например, языковые курсы, обучение межкультурному общению и поддержку после трудоустройства.