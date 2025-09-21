«Экспорт и импорт» рабочей силы узаконены в Молдове

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Кабинет министров утвердил регламент работы сети Европейской службы занятости населения (EURES) на национальном уровне, который вводит нормы ЕС по свободному перемещению рабочей силы. Решение начнет действовать только после вступления в силу Договора о присоединении Молдовы к Европейскому союзу, отмечается в постановлении правительства.
Национальное агентство занятости населения назначено координационным центром EURES и будет взаимодействовать с Еврокомиссией и странами ЕС. Агентство займется обменом информацией о вакансиях, поддержкой работодателей и соискателей, а также поможет в поиске квалифицированных кадров по обе стороны границы.
«Подготовка к внедрению документа приближает нас к европейским стандартам и открывает новые перспективы для граждан. Сеть EURES будет помогать как работникам, так и работодателям», — подчеркнул министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.
Участники сети смогут подключать свои системы к общей европейской инфраструктуре, а также оказывать платные услуги — например, языковые курсы, обучение межкультурному общению и поддержку после трудоустройства.