Беглов открыл финал конкурса «Учитель года России» в Смольном

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал старт заключительному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025». Торжественная церемония прошла в историческом Белом зале Смольного при участии заместителя министра просвещения Ирины Шварцман.

Источник: пресс-служба Смольного

В этом году конкурс проводится в 36-й раз. За звание лучшего борются 89 педагогов — победители региональных этапов из всех субъектов страны.

«Сегодня здесь собрались лучшие учителя страны. Каждый из вас — пример преданности своему делу, образец профессионального мастерства и творческого подхода. Педагогическое мастерство — искусство, не имеющее границ. Каждый новый день приносит вам новые вызовы и задачи. Сталкивает вас с трудностями и испытаниями. Но искренняя любовь к детям помогает преодолевать все преграды», — отметил Александр Беглов, открывая финал.

Участников ждут не только конкурсные испытания, но и культурная программа: экскурсии, встречи с коллегами и посещение школ города. На первом этапе педагоги продемонстрируют мастерство в заданиях «Урок» и «Педагогическое интервью». По итогам 27 сентября назовут 20 лауреатов, которые продолжат борьбу в Московской области. Победителя объявят 3 октября на концерте в Кремле, посвящённом Дню учителя.

Беглов подчеркнул символичность места проведения финала: Смольный изначально был образовательным учреждением — знаменитым институтом благородных девиц. Здесь работал выдающийся педагог Константин Ушинский, именно в этих стенах появились первые уроки на русском языке и первые педагогические советы. Кроме того, в Петербурге появились и самые первые в стране здания, построенные специально для школ. В городе на Неве находятся 73 дореволюционных школьных здания, который работают по сей день.

Отмечается, что в прошлом году победителем конкурса стал учитель физики Академической гимназии № 6 Леонид Дедюха. Сегодня он в честь коллег выполнил традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

