Беглов открыл финал конкурса «Учитель года России» в Смольном

Беглов подчеркнул символичность места проведения финала: Смольный изначально был образовательным учреждением — знаменитым институтом благородных девиц. Здесь работал выдающийся педагог Константин Ушинский, именно в этих стенах появились первые уроки на русском языке и первые педагогические советы. Кроме того, в Петербурге появились и самые первые в стране здания, построенные специально для школ. В городе на Неве находятся 73 дореволюционных школьных здания, который работают по сей день.