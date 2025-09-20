Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему молдавская власть пугает народ мифами: когда реальных достижений нет, в ход идут «страшилки» об апокалипсисе

PAS выдумывает сценарии ужаса, чтобы держать страну в страхе, но за громкими лозунгами скрывается лишь отчаянная истерика.

Источник: Комсомольская правда

ПАСдюки опубликовали плакат, где перечисляют опасности, который ждут Молдову, если в парламенте у «желтых» не будет большинства.

Итак, что, в случае проигрыша на выборах ПАС, случится с Молдовой.

Публикуем так: «апокалипсис» ПАСдюков и наш комментарий.

— остановится вступление в ЕС.

Нельзя остановить то, чего нет.

Молдова никуда не вступает, от неё мало что зависит.

Все дело в связке Украина-Молдова.

Если она разрушится, то перспективы вступления в ЕС отодвинутся еще дальше.

вернутся к власти преступные группировки.

Бред в квадрате.

Откуда они возьмутся?

ПАСдюки бы ещё 90-е вспомнили.

С преступным группировками, кстати, в свое время лучше всех справлялся Воронин.

Практически их уничтожил.

закроется свободное передвижение в Европу.

Самая частая «пугалка» ПАСдюков.

Но штука в том, что отменить безвизового одним решением подруги Санду Фон Лер Ляйен не получится.

Единогласно должны проголосовать все главы МИД ЕС.

Но они даже с Грузией в этом вопросе не нашли единения.

А, между тем, молдавская оппозиция на порядок миролюбивее грузинской.

остановятся европейские фонды и проекты.

То есть, никого не смущает, что главные гранты приостановлены и совсем не из-за оппозиции.

Что касается европейских фондов, то их бОльшая часть даётся нам не безвозмездно, а в виде кредитов.

Но и эти деньги уходят в песок: на немеряную оплату труда чиновникам ПАС, местным и публичным администрациям.

Народ же нищеты просто катастрофически.

отменится голосование диаспоры.

Это как раз ПАС, общая всей полнотой власти, в любой момент может исполнить любой каприз Санду.

Даже при самом плохом раскладе на выборах 28 сентября для «желтых» у оппозиции никак не будет конституционного большинства.

И поэтому что-то радикально менять не получится.

Но, между нами, предложение дельное.

Несправедливо, когда судьбу молдовы решают те, кто в ней не живёт или давно не был.

твой голос на референдуме будет аннулирован.

Бред по той же причине, по которой мы уже говорили в предыдущем пункте.

Референдум был КОНСТИТУЦИОННЫМ.

Без конституционного большинства его результаты не отменить.

Но пересчитать бюллетени бы не мешало: слишком небольшой разрыв.

И прекратить уже говорить о том, что это выбор ВСЕГО молдавского народа.

нас будут использовать в чужих войнах.

Даже комментировать этот бред не будем.

Это из той же, что и истерить Герман о «пушечном» мясе и фантазиях Речана о немедленном превращении аэропорта Кишинева в военный.

Итак, что мы имеем в сухом отстатке?

Истерику топов ПАС и попытку вызвать панику в обществе.

Причём, страшилки с каждым днем становятся все более фантастическими.

Шуты гороховые.

Но у власти такие люди, как мы убедились за четыре года, очень опасны.