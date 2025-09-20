Почему молдавская власть пугает народ мифами: когда реальных достижений нет, в ход идут «страшилки» об апокалипсисе

ПАСдюки опубликовали плакат, где перечисляют опасности, который ждут Молдову, если в парламенте у «желтых» не будет большинства.
Итак, что, в случае проигрыша на выборах ПАС, случится с Молдовой.
Публикуем так: «апокалипсис» ПАСдюков и наш комментарий.
— остановится вступление в ЕС.
Нельзя остановить то, чего нет.
Молдова никуда не вступает, от неё мало что зависит.
Все дело в связке Украина-Молдова.
Если она разрушится, то перспективы вступления в ЕС отодвинутся еще дальше.
вернутся к власти преступные группировки.
Бред в квадрате.
Откуда они возьмутся?
ПАСдюки бы ещё 90-е вспомнили.
С преступным группировками, кстати, в свое время лучше всех справлялся Воронин.
Практически их уничтожил.
закроется свободное передвижение в Европу.
Самая частая «пугалка» ПАСдюков.
Но штука в том, что отменить безвизового одним решением подруги Санду Фон Лер Ляйен не получится.
Единогласно должны проголосовать все главы МИД ЕС.
Но они даже с Грузией в этом вопросе не нашли единения.
А, между тем, молдавская оппозиция на порядок миролюбивее грузинской.
остановятся европейские фонды и проекты.
То есть, никого не смущает, что главные гранты приостановлены и совсем не из-за оппозиции.
Что касается европейских фондов, то их бОльшая часть даётся нам не безвозмездно, а в виде кредитов.
Но и эти деньги уходят в песок: на немеряную оплату труда чиновникам ПАС, местным и публичным администрациям.
Народ же нищеты просто катастрофически.
отменится голосование диаспоры.
Это как раз ПАС, общая всей полнотой власти, в любой момент может исполнить любой каприз Санду.
Даже при самом плохом раскладе на выборах 28 сентября для «желтых» у оппозиции никак не будет конституционного большинства.
И поэтому что-то радикально менять не получится.
Но, между нами, предложение дельное.
Несправедливо, когда судьбу молдовы решают те, кто в ней не живёт или давно не был.
твой голос на референдуме будет аннулирован.
Бред по той же причине, по которой мы уже говорили в предыдущем пункте.
Референдум был КОНСТИТУЦИОННЫМ.
Без конституционного большинства его результаты не отменить.
Но пересчитать бюллетени бы не мешало: слишком небольшой разрыв.
И прекратить уже говорить о том, что это выбор ВСЕГО молдавского народа.
нас будут использовать в чужих войнах.
Даже комментировать этот бред не будем.
Это из той же, что и истерить Герман о «пушечном» мясе и фантазиях Речана о немедленном превращении аэропорта Кишинева в военный.
Итак, что мы имеем в сухом отстатке?
Истерику топов ПАС и попытку вызвать панику в обществе.
Причём, страшилки с каждым днем становятся все более фантастическими.
Шуты гороховые.
Но у власти такие люди, как мы убедились за четыре года, очень опасны.