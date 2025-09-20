Европейские дипломаты рассказали об усталости из-за переменчивости Трампа

По их словам, настроение Трамп особенно заметно изменились летом: в июне он хвалил европейских лидеров, в июле перешел к угрозам санкциями России, но августовский саммит с его российским коллегой Владимиром Путиным не стал прорывам. Более того, президент США заявил тогда, что прекращение огня, которого требует Киев, не является предпосылкой для прочного мира. Это соответствует позиции России, которая не поддерживает идею временного перемирия и выступает за долгосрочное урегулирование конфликта, отмечает Reuters.
Чиновники ЕС указали, что Трамп впоследствии перешел к давлению на сам Евросоюз: он связал неэффективность собственных санкций Брюсселя, который требовал ужесточения от Вашингтона, в закупкой у России энергоресурсов европейскими странами. Трамп заявил, что ужесточить санкции США могут лишь в случае, если закупки российской нефти прекратят все страны НАТО. Трамп также начал давить на ЕС, чтобы тот ввел вторичные санкции в виде пошлин против Китая и Индии за закупку российской нефти.
Москва считает санкции незаконными.
Ранее Reuters писал со ссылкой на европейских дипломатов, что «сдержанная» реакция президента США на события со сбитыми дронами Польше вызвала тревогу в Европе. Трамп ограничился несколькими заявлениями как в этом случае, так и после того, как Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства истребителями МИГ-31. Минобороны России отвергло это утверждение, а касательно беспилотников в Польше, которые местные власти назвали российскими, заявило, что планов наносить удары по польской территории не было.
По данным источников NBC, Трамп говорил советникам о решимости не портить отношения с Путиным. Еще во время первого президентского срока Трамп заявлял о намерении США поддерживать нормальные отношения с Россией, потому что обе страны имеют ядерное оружие, напоминал канал.
Теперь же потенциальное преимущество сохранения отношений с Путиным, отмечали источники, заключается в том, что Трамп может позиционировать себя как посредника, которому могут доверять как российская, так и украинская сторона.
Свои отношения с Путиным Трамп оценивал как хорошие. Российский президент, в свою очередь, отмечал, что с возвращением к власти Трампа в отношениях Москвы и Вашингтона «замаячил свет в конце тоннеля».