В Берлине протестовали против развития газовой инфраструктуры

Манифестация под лозунгом Exit Gas, enter Future («Отказ от газа, вход в будущее») началась в 12.00 по местному времени (13.00 по минскому времени) в одном из парков в центральном районе Берлина. В сквере у Инвалиденштрассе установили специальную сцену для выступления активистов. С нее выступающие раскритиковали правительство ФРГ за планы развития газовой инфраструктуры и отказа от поддержки расширения использования возобновляемых источников энергии. Строительство новых газовых электростанций и освоение газовых месторождений у острова Боркум в Северном море экоактивисты называют «осенью разрушения климата».