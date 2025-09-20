В Берлине протестовали против развития газовой инфраструктуры

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. человек в Берлине принимали участие в демонстрации, организованной движением в защиту климата Fridays For Future. Экоактивисты протестовали против планов правительства ФРГ строительства новых газовых электростанций и освоения газовых месторождений, информирует ТАСС.
Манифестация под лозунгом Exit Gas, enter Future («Отказ от газа, вход в будущее») началась в 12.00 по местному времени (13.00 по минскому времени) в одном из парков в центральном районе Берлина. В сквере у Инвалиденштрассе установили специальную сцену для выступления активистов. С нее выступающие раскритиковали правительство ФРГ за планы развития газовой инфраструктуры и отказа от поддержки расширения использования возобновляемых источников энергии. Строительство новых газовых электростанций и освоение газовых месторождений у острова Боркум в Северном море экоактивисты называют «осенью разрушения климата».
Участники акции также призвали власти активнее участвовать в защите климата. После этого демонстранты отправились маршем по центральным улицам Берлина. Среди присутствующих люди самых разных возрастных групп: от детей и молодежи до лиц пожилого возраста. В руках участники держат плакаты и транспаранты с надписями в поддержку защиты климата. Многие призывают к отказу от ископаемого топлива и активизации усилий по защите окружающей среды. По информации организаторов, для участия в демонстрации зарегистрировались 1,5 тыс. человек.
Ожидается, что акции Fridays For Future пройдут во многих других городах Германии, среди которых Штутгарт, Фрайбург, Гамбург, Кельн, Бремен и Дрезден. В целом организаторы призвали к проведению аналогичных манифестаций в 70 городах ФРГ. Поводами для протеста являются предстоящая Генеральная Ассамблея ООН, а также планы правительства ФРГ о смене курса в энергетической политике. -0-