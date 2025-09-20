«Конец элегантной традиции»: Президент Польши не взял главу МИД в свой самолет, летевший на ГА ООН

«Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — написал чиновник в соцсети Х.
Однако глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Марчин Пшидач заявил, что Сикорский не обращался с просьбой взять его на борт самолета. По его словам, в президентский дворец не поступило никакой просьбы о том, чтобы министр Сикорский путешествовал с президентом одним самолетом.
Стоит отметить, что Навроцкий победил на выборах главы государства при поддержке оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, при этом Сикорский является членом правящей коалиции под руководством премьер-министра Дональда Туска.
Как писал сайт KP.RU, в июле президент Навроцкий высказался о работе Туска, указав, что. тот является самым худшим премьер-министром Польши после 1989 года.
Ранее издание Politico отметило, что победа на президентских выборах в Польше консерватора Навроцкого станет серьезной проблемой для правительства страны во главе с Туском. Газета подчеркнула, что кабмину предстоит иметь дело с еще одним враждебно настроенным президентом.