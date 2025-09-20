В Нидерландах начались погромы из-за миграционной политики

Местом проведения акции стал город Гаага, расположенный приблизительно в часе езды от Амстердама. На улицы вышли тысячи граждан, выражающих несогласие с миграционной политикой и сложностями на жилищном рынке, затрагивающими местных жителей. Протестующие учинили акты вандализма, разбив окна в офисе голландской партии D66, выступающей за увеличение квот на приём беженцев.