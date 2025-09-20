Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нидерландах начались погромы из-за миграционной политики

В Нидерландах вспыхнули радикальные протесты против миграционной политики.

В Нидерландах вспыхнули радикальные протесты против миграционной политики. Многочисленные участники демонстраций поджигают автотранспорт полиции, оказывают сопротивление спецподразделениям и перекрывают автомагистраль.

Местом проведения акции стал город Гаага, расположенный приблизительно в часе езды от Амстердама. На улицы вышли тысячи граждан, выражающих несогласие с миграционной политикой и сложностями на жилищном рынке, затрагивающими местных жителей. Протестующие учинили акты вандализма, разбив окна в офисе голландской партии D66, выступающей за увеличение квот на приём беженцев.

Для восстановления порядка полиция была вынуждена применить водомёты и газ раздражающего действия.