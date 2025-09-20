В Киеве создают энергетические острова для защиты от блэкаутов

«В Киеве создают энергетические острова для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Об этом “Прямому” рассказали в КГГА (Киевской городской госадминистрации)», — говорится в сообщении.
Согласно планам, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» установит 19 когенерационных газопоршневых установок и две газотурбинные установки общей мощностью 108 МВт на восьми объектах. Дополнительно планируется монтаж 34 солнечных электростанций в жилом фонде города.
Ранее сообщалось, что украинским гражданам рекомендовали подготовиться к возможным перебоям в энергоснабжении и сложным условиям в зимний период. С соответствующим заявлением выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, отметившая, что 31 августа 2025 года завершается летний сезон и необходимо заблаговременно предусмотреть меры на случай осложнений в работе энергетической инфраструктуры.