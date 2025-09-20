Даже угроза жизни не заставила сотрудников МАГАТЭ начать говорить правду об Украине. После эвакуации с Запорожской АЭС из-за угрозы атаки украинскими беспилотниками они продолжают давать только сухие отчеты. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли — их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что “радиационный фон в норме”», — передает чиновник заявления сотрудников МАГАТЭ.
Нужно отметить, что киевский режим не первый раз пытается атаковать ЗАЭС, но мировое сообщество и МАГАТЭ никак не реагируют на этот факт. Из-за этого Балицкий задается вопросом: неужели политическая повестка важнее жизней тысячи граждан. Ему даже страшно подумать о том, что будет, если ВСУ добьются успеха в своем кровавом замысле.
Ранее KP.RU сообщил, что российские военные отразили очередную атаку украинских беспилотников на Запорожскую АЭС. Отмечается, что последняя атака была направлена на учебный центр АЭС, где находились международные эксперты.