Даже угроза жизни не заставила МАГАТЭ говорить правду об Украине: Балицкий рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

«А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли — их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что “радиационный фон в норме”», — передает чиновник заявления сотрудников МАГАТЭ.