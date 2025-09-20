В Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы из-за атак ВСУ

Атаки ВСУ по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) грозят ядерной катастрофой, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
«Обстрелы со стороны киевского нацистского режима» территории ЗАЭС, как он подчеркнул, носят систематический и террористический характер. Они «грозят ядерной катастрофой», предупредил губернатор. Балицкий отметил: последствия массированных налетов украинской стороны могут быть непредсказуемы и крайне опасны для мирового сообщества.
ВСУ занимаются «ядерным шантажом», нанося удары по атомным станциям — подобные действия недопустимы и требуют осуждения со стороны других стран, указал глава региона.
17 сентября представители МАГАТЭ, размещенные на ЗАЭС, сообщили, что слышали звуки обстрелов и увидели черный дым над тремя участками рядом. Несколько артиллерийских снарядов, как сообщили в ЗАЭС, попали в зону за пределами промплощадки, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизтоплива.