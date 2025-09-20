В Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы из-за атак ВСУ

17 сентября представители МАГАТЭ, размещенные на ЗАЭС, сообщили, что слышали звуки обстрелов и увидели черный дым над тремя участками рядом. Несколько артиллерийских снарядов, как сообщили в ЗАЭС, попали в зону за пределами промплощадки, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизтоплива.