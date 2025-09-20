На электронном табло поезда, следовавшего по маршруту из Киева в Рахов Закарпатской области появилась ярко-красная надпись «Слава России». Об этом сообщила украинская полиция.
Надпись «Слава России» появилась на табло поезда из Киева в Закарпатье Фото: Соцсети.
«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы», — заявили правоохранители.
При этом, в полиции уточнили, что о появлении надписи утром сообщили очевидцы в городе Яремче в Ивано-Франковской области.
Как писал сайт KP.RU, 5 сентября 2024 года координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег, сообщил, что на одной из улиц Киева появилась надпись «Za правду!» на фоне российского триколора.
Кроме того, 9 мая прошлого года хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер», запустив трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве.