Израиль решил натравить США на Египет, сославшись на нарушения на Синае

По мнению Израиля, египетские власти активно отстраивают военную инфраструктуру на Синае, в том числе завозят наступательное вооружение и технику, тогда как по договору такое запрещено. Египет даже изменил взлётные полосы в этом районе ради дислокации истребителей, а также создал подземные хранилища для ракет, утверждают израильские чиновники. По словам Нетаньяху, никто в Египте внятно не может объяснить подобные манёвры.