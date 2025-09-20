Ричмонд
В Сердобске уничтожили нейтрализованный украинский беспилотник

Губернатор Пензенской области заявил, что дрон, нейтрализованный средствами радиоэлектронной борьбы в Сердобске, был уничтожен.

Губернатор Пензенской области заявил, что дрон, нейтрализованный средствами радиоэлектронной борьбы в Сердобске, был уничтожен. Подчеркнуто, что инцидент не представляет никакой опасности для населения и расположенных в районе объектов.

Ранее Олег Мельниченко, заявил, что средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Сердобском.

Аппарат совершил приземление в сквере города. Зона посадки оцеплена сотрудниками Росгвардии, специалисты проводят необходимые работы с беспилотником.